Соорганизатор съезда, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина попыталась продолжить выступление и была задержана без объяснения причины. Об этом сама Галямина сообщила в Telegram

Юлия Галямина / Twitter Глеб Никитин

Пресс-служба президента России

В Великом Новгороде полиция пришла на всероссийский форум независимых муниципальных депутатов "Земский съезд". Мероприятие должно было пройти 22-23 мая, на нем планировалось обсудить реформу местного самоуправления и политического представительства, а также выборы в Госдуму.

20 мая стало известно, что губернатор Новгородской области Глеб Никитин ужесточил меры борьбы с коронавирусом, запретив негосударственным организациям устраивать мероприятия с участием более 30 человек.

Соорганизатора съезда, бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину по прибытии в Новгород на вокзале встретила полиция, а во время экскурсии по городу за участниками съезда следили сотрудники центра "Э", сообщает "Открытка". Перед началом форума корреспонденты НТВ спрашивали у Галяминой об "американском спонсорстве" мероприятия, сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Русская служба BBC отмечает, что со съемочной группой НТВ общался некий человек в штатском и указывал, куда лучше пройти для съемок. Позже он давал указания сотрудникам полиции.

Прибывшие на съезд силовики заявили, что участники нарушают указ губернатора, и пригрозили им административной ответственностью. При этом указ по закону должен вступить в силу только 29 мая, а в каждом зале находились не больше 25 человек, говорится в Telegram-канале Земского съезда. Полицейские принялись переписывать данные участников мероприятия.

Юлия Галямина попыталась продолжить выступление и была задержана без объяснения причины. Об этом она сама сообщила в Telegram.

Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились. Все это - преступление против народных депутатов. Наш Съезд открыт и его уже не закрыть. #ЗемскийСъезд pic.twitter.com/VGp8bNvgVv — Юлия Галямина (@galiamina) May 22, 2021

"Новая газета" со ссылкой на новосибирских депутатов Хельгу Пирогову и Антона Картавина сообщает, что причиной задержания Галяминой стало якобы нарушение указа губернатора и анонимное заявление от 18 мая о том, что ожидается "незаконное мероприятие" с участием депутатов.

Также задержан депутат Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталий Боварь. Русская служба BBC сообщает, что полицейские подогнали автобусы к месту проведения форума, число сотрудников полиции растет. У всех участников съезда, по их словам, будут брать объяснения.

"Открытка" пишет, что, по утверждениям силовиков, никто не задержан, но при этом участников съезда не выпускают из помещения. "Тайга.инфо" пишет, что новосибирские депутаты свободно вышли из здания со второй попытки.

Председатель московского отделения "Открытки" Сергей Власов сообщил, что на всех участников съезда составляют протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, эта статья предусматривает штраф.

"ОВД-Инфо" сообщает, что в УВД по Великому Новгороду объявили план "Крепость" и не пускают к задержанным на форуме адвоката Михаила Бирюкова.