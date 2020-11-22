Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru В Москве из-за начавшегося снегопада на улицы города коммунальщики вывели спецтехнику, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице, как минимум, до полудня понедельника

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

В Москве из-за начавшегося снегопада на улицы города коммунальщики вывели спецтехнику, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице, как минимум, до полудня понедельника, передает "Интерфакс".

Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в воскресенье, проводится, в частности, противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог.

В метеобюро Москвы агентству уточнили, что осадки будут идти в городе, как минимум, до полудня 23 ноября, прирост снежного покрова может составить 3-4 см.

Как уточнили в метеобюро, сейчас высота снежного покрова в столице оценивается в 4 см, это данные базовой метеостанции города в районе ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, ночью в Москве может подморозить до минус 3 градусов, днем в понедельник ожидается до плюс 2 градусов.