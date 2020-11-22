ВСЕ ФОТО Более 68 тыс.жителей Владивостока остаются без света, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края. "По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра", - говорится в сообщении

Главное управление МЧС России по Приморскому краю В обесточенных районах Владивостока развернуты полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, подключенные к электро- и водоснабжению детсады перешли на круглосуточный режим работы

Главное управление МЧС России по Приморскому краю На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к четвергу

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Более 68 тыс.жителей Владивостока остаются без света, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края. "По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра", - говорится в сообщении, сообщает "Интерфакс".

В обесточенных районах Владивостока развернуты полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, подключенные к электро- и водоснабжению детсады перешли на круглосуточный режим работы.

Кроме того, власти в субботу закрыли для проезда мост с острова Русский. Паром вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.

Напомним, циклон обрушился на Приморье в ночь на четверг. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. В домах многих жителей региона отсутствует водоснабжение и отопление.

На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к четвергу.