Геофизическая служба Камчатка / youtube.com На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до 9 км, припорошило два села

Геофизическая служба Камчатка / youtube.com

На Камчатке завершилось продолжавшееся несколько часов взрывное извержение вулкана Безымянный, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрывное извержение вулкана Безымянный закончилось. Большое пепловое облако продолжает находиться в районе Ключевской группы вулканов, но его высота уменьшилась до 5 - 5,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс". Отмечается, что облако разделилось на две части - северную (размером 105 на 57 км) и южную (размером 36 на 67 км).

Вместе с тем активность вулкана Безымянный продолжается, создавая угрозу местной авиации и низколетящим самолетам. Однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп в Мильковском районе нет.

"Согласно спутниковым данным, в настоящее время пепловое облако опустилось на высоту до 5 - 5,5 тысяч метров над уровнем моря, что может представлять серьезную угрозу только для полетов местной авиации. Авиационный цветовой код снижен с "красного" до "оранжевого", - сообщила РИА "Новости" руководитель KVERT Ольга Гирина.

Вулкан Безымянный начал извергаться в четверг утром, он выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря. Небольшие пеплопады прошли в селах Атласово и Лазо Мильковского района: как уточнил представитель МЧС, толщина слоя пепла не превысила 1 мм, продолжения пеплопадов не наблюдается. Вместе с тем спасатели рекомендуют жителям Лазо и Атласово закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу.

Активность Безымянного значительно увеличилась в начале октября. Тогда ученые заговорили о том, что он готовится к извержению, предупреждение о возможности скорого извержения Безымянного распространило и главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 м. Последнее извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря. А самым мощным считается извержение Безымянного в 1956 году. Тогда вулкан, имевший высоту 3080 метров над уровнем моря, в течение короткого времени выбросил в атмосферу три кубических километра вулканических продуктов и стал ниже на 200 метров.