Анатолий Быков

Фото: Бодряшкин В. В. / Законодательное Собрание Красноярского края Анатолия Быкова задержали 7 мая. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по пунктам "д", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР. По версии СК РФ, Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова

СК РФ / YouTube

В Красноярске силовики задержали экс-депутата местного законодательного собрания, "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова, которого только в четверг днем выпустили из следственного изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил Znak.com, что "не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", однако "с высокой долей вероятности Быкова действительно задержали".

"Задержание, если таковое все-таки было, происходило явно с нарушением всех норм УПК и Конституции. Быков был лишен права пользоваться услугами защитника в момент составления протокола о задержании", - заявил адвокат. Прохоров предполагает, что "задержание могло производиться по другому уголовному делу", не по тому, по которому Быков проходит обвиняемым сейчас. Новое дело относится к эпизоду начала 2000-х годов.

Позднее Прохоров подтвердил РИА "Новости" информацию о задержании. "Сейчас его увезли в неизвестном направлении сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, через некоторое время мне сообщат, что ваш доверитель задержан, вам бы вот надо прийти в ИВС или на Карла Маркса 122 для проведения следственных действий или для ознакомления", - сказал Прохоров.

В четверг Красноярский краевой суд принял решение о смягчении меры пресечения в отношении Быкова - экс-депутат был отпущен под домашний арест до 6 декабря.

Анатолия Быкова задержали 7 мая. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по пунктам "д", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР. По версии СК РФ, Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Ранее следователи задержали непосредственных исполнителей убийства. Одним из них был Владимир Татаренков, который и дал показания на Быкова. Впоследствии СК РФ сообщил, что Татаренков рассказал следователям, почему дал показания на Быкова. По словам Татаренкова, все то время, что он сидит в колонии, он ждал от своего заказчика помощи, однако Быков эту помощь так и не оказал. О какой именно помощи идет речь, не уточнялось.

Адвокат экс-депутата Алексей Прохоров рассказывал Znak.com, что Анатолий Быков не дает никаких показаний по уголовному делу.

Летом Быкову также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ). В конце августа силовики возбудили в отношении Быкова еще одно уголовное дело по части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму). Оно касается убийства, совершенного в 2004 году.