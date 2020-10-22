В ряде российских регионов - в том числе в Оренбургской, Новосибирской областях, а также в Пермском, Красноярском и Приморском краях - зафиксирован ажиотажный спрос на противовирусные препараты и антибиотики во время пандемии и расцвета сезонных заболеваний. Это уже привело к нехватке в аптеках ряда лекарств. Россияне скупают лекарства впрок для профилактики коронавирусной инфекции - при этом недобросовестные аптеки зачастую отдают препараты и без рецепта.

"Если посчитать количество больных людей, то препаратов, которые поступают в аптеки, более чем достаточно. Но если здоровые люди начинают покупать препараты, которые им не нужны, то никакая компьютерная система анализа заказов с этим не справится", - сообщил Business FM член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, бывший совладелец фармсети A.v.e. Group Темур Шакая.

В Оренбургской области региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова уже призвала граждан отказаться от покупки лекарства без назначения врача и про запас. "Смотрим аналогичный период прошлого года - по ряду препаратов выросли продажи в 2-4, а некоторых - в 11 раз. Разговаривая с сотрудниками аптек, мы понимаем, что далеко не только болеющие люди покупают, ажиотажный спрос связан с тем, что покупаются препараты на всякий случай, про запас, как весной гречку покупали, так сейчас противовирусные препараты", - сообщила Савинова.

Она напомнила, что неразумное потребление лекарств может привести к антибиотикорезистентности, и в будущем более серьезное заболевание просто будет нечем лечить. "Поэтому я очень прошу, не надо заниматься самолечением антибиотиками", - заключила министр.

В Пермском крае, где схожая проблема, глава местного Минздрава Елена Струева сообщила, что трехмесячный запас противовирусных препаратов в регионе тратится за две недели. "Это связано с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, распространением COVID-19, увеличением контактных лиц, которым требуется профилактика. Если в прошлом году запасов, имеющихся сейчас, хватало на 3 месяца, то в нынешней ситуации их хватит максимум на 2 недели", - пояснила чиновница.

В Новосибирской области также фиксируется ажиотажный спрос. Хотя антибиотики и антивирусные поступают там в аптеки без сбоев, но их быстро раскупаются. "Это сильнодействующие препараты, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к их приобретению и приему. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет дальнейшее лечение становится более сложным", - объясняет глава местного управления Росздравнадзора Елена Хрусталева.

Она также обратила внимание на то, что в аптеках, которые продают рецептурные препараты по правилам, лекарства имеются в наличии. Тем временем в аптеках с нарушениями препаратов нет, сообщает "Газета.ру".

В Красноярском крае сообщают о росте спроса на противовирусный препарат "Арбидол", который рекомендован Минздравом РФ при лечении гриппа, ОРВИ и легкой формы коронавируса. В региональном Минздраве между тем сообщили что переживать из-за отсутствия данного лекарства не стоит, так как в аптеках в достаточном количестве есть аналоги этой группы противовирусных. Кроме того, на край зарезервирована крупная партия "Арбидола" - 45 тыс. упаковок, ее поступление ожидают 28 октября.

В Приангарье также вырос спрос на лекарства. Главный врач ОГБУЗ "Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Павел Поленов рекомендовал прекратить нездоровый ажиотаж вокруг антибиотиков - из-за высокого спроса его может не хватить реально больным людям. "Паника сама порождает дефицит препаратов. Лекарства - это не огурцы и не помидоры, чтобы ими запасаться на зиму", - говорит медик.

Главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина также обращает внимание граждан на то, что эти препараты нужны тому, через кого ежедневно проходят десятки ковидных больных, - то есть врачу. "Вот ему эта профилактика нужна, пока у него нет прививки. Обычному человеку достаточно маски, социальной дистанции и мытья рук", - говорит Саяпина.

Проблемы с ажиотажным спросом на противовирусные лекарства также фиксируются в Приморском крае, где уже почти невозможно купить в аптеках "Арбидол". "Врачи назначают именно его, ну и рекламируют его активно, многие приходят купить на всякий случай, даже если им еще не назначен этот препарат, вот и получилось, что спрос превысил предложение", - рассказал один из сотрудников аптеки.