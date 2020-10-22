Misibacsi at Hungarian Wikipedia Компания "Гедеон Рихтер Рус" сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию до 29-30 октября

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Компания "Гедеон Рихтер Рус" сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию до 29-30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября, говорится в письме контрагентам, на которое ссылается "Фармацевтический вестник". Из-за этого компания не смогла ввезти в страну партию жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Гедеон Рихтер Рус" с 30 сентября ожидает решения проблемы с введением в гражданский оборот лекарств и ежедневно обращается к ответственным лицам. В письме также сказано, что о сложившейся ситуации проинформированы 22 октября чиновники Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора.

28 декабря 2017 года были внесены поправки в законодательство, согласно которым все фармацевтические препараты должны быть промаркированы и каждая упаковка получает свой уникальный цифровой код, который вносится в специальную систему мониторинга. Предполагалось, что таким образом можно будет отслеживать движение лекарственных препаратов от производства до потребителя. Обязательной маркировке препараты подлежали с 1 января 2020 года, однако из-за пандемии правительство перенесло сроки на 1 июля. Сейчас маркированные лекарства продают почти 40% аптек.

Оператором маркировки выступает Центр развития передовых технологий (ЦРПТ), передает радио "Свобода". Согласно данным российского реестра юридических лиц, компания принадлежит структурам "Ростеха", главой которого является "друг Путина" Сергей Чемезов, инвестора Александра Галицкого и миллиардера Алишера Усманова.

На закрытой встрече рабочей группы по маркировке лекарственных препаратов при Росздравнадзоре 15 октября представитель Центра развития передовых технологий Егор Жаворонков сообщил, что 30 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов произошел масштабный технический сбой. Из-за этого были потеряны данные об уже загруженных в систему маркировки препаратах, и реализация, и поставка маркированных лекарств в стране стала почти невозможной. Поскольку QR-коды не считывались, в системе невозможно было отразить передачу препаратов, производители и дистрибьюторы не могли поставить товар на продажу, а аптеки не могли его принять, писали "Открытые медиа".

Жаворонков отметил, что только 38% утерянной информации о промаркированных препаратах удалось восстановить.

Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что технические проблемы в системе маркировки носят периодический характер: "ЦРПТ, естественно, не признает свои ошибки открыто, но жалобы бизнеса не беспочвенны".

В Минпромторге утверждают, что проблемы со считыванием носят частный характер. "По данным единого оператора, сегодня не существует серьёзных проблем со внедрением, что показывает динамика обращения маркированной продукции на рынке", - сказали в пресс-службе ведомства.

Один из крупнейших дистрибьюторов страны ФК "Пульс" просил правительство исключить дистрибьюторов из системы обязательной маркировки лекарств. Как указано в обращении, из-за постоянных сбоев в работе системы "обеспечение населения лекарственными препаратами может остановиться". "К сожалению, мы движемся к пику проблем, который может случиться в ноябре-декабре этого года", - предупреждал генеральный директор управляющей компании "Лекарственная экосистема" Герман Иноземцев.