Сергей Милейко

Росгвардия Сергей Милейко

Росгвардия / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

В квартиру Сергея Милейко в Балашихе в среду утром пришли сотрудники военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве. Они провели в жилище обыск, пишет "Коммерсант". В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для 58-летнего генерал-лейтенанта в отставке. Учитывая возраст и заслуги бывшего главного тыловика Росгвардии, имеющего многочисленные награды и именное оружие, следователи, возможно, не станут требовать заключения его под стражу.

В ходе следствия установлено, что жене генерала Галине Милейко принадлежит нежилое помещение площадью 232 кв. метра в доме N 46 Дзержинского микрорайона Балашихи. Само здание было построено для семей военнослужащих Внутренних войск МВД, а в 2012 году собственником помещения в нем стала супруга генерала, открывшая в нем парикмахерскую "Для вас".

Документы об отчуждении из внутренних войск и передаче помещения в частные руки оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского ВВ МВД майор Кирилл Прокудин. Сначала с помощью подложных документов недвижимость была оформлена на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тыс. рублей, уже самой Галине Милейко.

По предварительной оценке следствия, реальная стоимость помещения - около 21 млн рублей.

Когда проворачивалась эта афера, Сергей Милейко являлся заместителем командира дивизии Дзержинского по тылу, а на момент оформления помещения в собственность уже получил повышение до заместителя командующего Московским округом внутренних войск.

По данным "Коммерсанта", следователи столичного главка СКР также расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств и злоупотреблений при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии у единственного поставщика - компании "Спецшвейснаб". Гендиректор этой компании Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом. К подобным преступлениям может быть причастен и Милейко, полагают источники газеты.

Успешную карьеру Сергея Милейко многие связывали с его близостью к другому известному выходцу из внутренних войск - генерал-полковнику Сергею Меликову, недавно ставшим и. о. главы Дагестана. Именно он был командиром дивизии Дзержинского, когда Сергей Милейко служил в ней его заместителем. В 2014 году Меликов был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а Сергей Милейко и здесь стал у него заместителем. После возвращения генерала Меликова на военную службу в 2016 году он стал первым заместителем директора Росгвардии, господин Милейко также вернулся в строй. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и он был назначен заместителем директора, курирующим тыловые вопросы, включая департамент госзакупок. Причем эту должность он якобы получил под личные гарантии Сергея Меликова, который тогда во многом определял кадровую политику ведомства и поручился за своего давнего сослуживца. В 2019 году после служебной проверки со стороны руководства Росгвардии Сергей Милейко покинул свой пост.

Эти проверки последовали после того, как оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией посвятили Росгвардии и ее главе - бывшему охраннику Путина Виктору Золотову - серию расследований. В одном из них говорилось, что предприятие, закупающее продукты питания для сотрудников Росгвардии, принадлежит людям, близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву, или ему самому, и поставляет продукты по ценам, завышенным в полтора-два раза.

По таким же завышенным ценам бойцам Росгвардии поставлялись трусы, носки, футболки, фуражки, писал еще в 2018 году "Собеседник". Тогда же, задолго до фактической проверки Росгвардии и начала официального расследования, упоминался в СМИ и эксклюзивный поставщик ведомства - "Спецшвейснаб".

В ответ на критику генерал армии и глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал в Youtube видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному. Директор Росгвардии назвал Навального "изделием из американской пробирки", "оппозиционной Моськой", "подлецом и трусом", оскорбившись на его очередное антикоррупционное расследование. Золотов вызвал Навального, как выразился сам глава Росгвардии, "на поединок" и обещал сделать из него "хорошую, сочную отбивную".

Обращение Золотова вызвало широкий общественный резонанс, а стремление защитить честь посредством вызова на дуэль моментально вошло в моду. Простые граждане, заступившись за Навального, стали вызывать генерала Золотова на поединок и требовать сатисфакции.