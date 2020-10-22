Сотрудники одного из коронавирусных госпиталей Барнаула, созданного на базе больницы N12, вынуждены хранить тела умерших пациентов в подвале учреждения из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать их, сообщил Минздрав Алтайского края.
"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - сказано в сообщении на сайте правительства края.
Кроме того, родственники умерших отказываются забирать их вовремя из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, а в самой больнице не хватает камер для хранения тел.
Сейчас комнату для временного хранения тел оборудовали в подвале горбольницы N12, а для резервного хранения тел определен законсервированный ранее морг больницы N3, имеющий изолированные камеры для хранения. Кроме того, решить проблему переполненных моргов в больнице рассчитывают с помощью перераспределения объемов аутопсии на другие отделения больницы N11, которая сейчас занимается вскрытиями, и организацией работы в две смены и выходные. Также врачи рассчитывают ускорить оформление документов для захоронения и привлечь новых патологоанатомов из числа сотрудников Алтайского медуниверситета.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на полу и каталках больницы лежит множество черных мешков. По утверждению автора видео, в них находятся трупы людей с подтвержденным диагнозом коронавируса.
По данным оперативного штаба на 22 октября, в Алтайском крае коронавирус обнаружен у 17 306 человек, 203 из них заболели за последние сутки. За время пандемии там скончался 291 пациент.
Накануне Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку после сообщений о смерти 13 пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из-за нехватки кислорода. Местные СМИ сообщили, что несколько пациентов с коронавирусом, лежавших в больнице N 20 Ростова-на-Дону, задохнулись из-за продолжительной паузы в подаче медицинского кислорода. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице.
"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из министерства здравоохранения. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.
Всего 12 октября в ГБ N 20 умерли 13 пациентов, однако в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону отметили, что точная причина их смерти еще устанавливается. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин также назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с недостатком кислорода.