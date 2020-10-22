"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - сказано в сообщении на сайте правительства кра

photographee.eu / DepositPhotos По данным оперативного штаба на 22 октября, в Алтайском крае коронавирус обнаружен у 17 306 человек, 203 из них заболели за последние сутки. За время пандемии там скончался 291 пациент

Министерство здравоохранения Алтайского края

Сотрудники одного из коронавирусных госпиталей Барнаула, созданного на базе больницы N12, вынуждены хранить тела умерших пациентов в подвале учреждения из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать их, сообщил Минздрав Алтайского края.

"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - сказано в сообщении на сайте правительства края.

Кроме того, родственники умерших отказываются забирать их вовремя из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, а в самой больнице не хватает камер для хранения тел.

Сейчас комнату для временного хранения тел оборудовали в подвале горбольницы N12, а для резервного хранения тел определен законсервированный ранее морг больницы N3, имеющий изолированные камеры для хранения. Кроме того, решить проблему переполненных моргов в больнице рассчитывают с помощью перераспределения объемов аутопсии на другие отделения больницы N11, которая сейчас занимается вскрытиями, и организацией работы в две смены и выходные. Также врачи рассчитывают ускорить оформление документов для захоронения и привлечь новых патологоанатомов из числа сотрудников Алтайского медуниверситета.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на полу и каталках больницы лежит множество черных мешков. По утверждению автора видео, в них находятся трупы людей с подтвержденным диагнозом коронавируса.

По данным оперативного штаба на 22 октября, в Алтайском крае коронавирус обнаружен у 17 306 человек, 203 из них заболели за последние сутки. За время пандемии там скончался 291 пациент.

Накануне Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку после сообщений о смерти 13 пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из-за нехватки кислорода. Местные СМИ сообщили, что несколько пациентов с коронавирусом, лежавших в больнице N 20 Ростова-на-Дону, задохнулись из-за продолжительной паузы в подаче медицинского кислорода. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из министерства здравоохранения. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Всего 12 октября в ГБ N 20 умерли 13 пациентов, однако в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону отметили, что точная причина их смерти еще устанавливается. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин также назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с недостатком кислорода.