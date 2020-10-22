В Находке произошел крупный разлив нефтепродуктов

В Находке в Приморском крае в бухте возле судоремонтного "Приморского завода" произошел разлив нефтепродуктов, сообщило издание "Находка News".

Власти города подтвердили "Интерфаксу" информацию о загрязнении залива. "Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается", - сообщили в правительстве края, не уточнив масштабов утечки.

По данным агентства, руководство АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод" обнаружило "вещество неизвестного происхождения" в акватории, прилегающей к территории предприятия. По словам замглавы администрации Находки Антона Шевченко, специалисты обследовали ближайшие котельные и не обнаружили утечек топлива.

Изменение цвета воды, характерную топливную пленку и пятна в воде в бухте Находка на территории судоремонтного завода очевидцы заметили еще накануне. После этого жители в соцсетях начали сообщать о крупном загрязнении.

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале "Находкинский портовой", можно заметить радужное пятно, какое бывает при загрязнении нефтепродуктами.