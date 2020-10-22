ВСЕ ФОТО "Проект" рассказал, как столичные чиновники обходят закон и контроль при выполнении госзаказов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Претендуя на должность мэра Москвы, Сергей Собянин заявил, что намерен создать открытую, прозрачную, понятную систему размещения и исполнения госзаказов на строительство

Moscow-Live.ru / Oksana Evlanova В целом за десять собянинских лет Москва израсходовала на инфраструктуру и благоустройство 8,5 трлн руб., на социальные статьи - 9 трлн.

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Претендуя на должность мэра Москвы, Сергей Собянин заявил, что намерен создать открытую, прозрачную, понятную систему размещения и исполнения госзаказов на строительство, которая позволит эффективно выполнять адресную инвестиционную программу Москвы. За десять лет программа выросла с 200 млрд рублей до 663 млрд, однако оказалась далеко не прозрачной, а госзаказ Москвы становится все менее открытым. Об этом сообщается в совместном расследовании портала "Проект" и журнала Forbes.

Годы правления Собянина стали невероятно успешными для города по части финансов. Если бюджет всей России вырос за это время в два раза, то бюджет Москвы - почти в три раза. При этом основным и самым быстрорастущим доходом оказался налог на доходы простых граждан. От НДФЛ город получил в 2019 году в 2,2 раза больше, чем в 2011 году, а сборы налога на прибыль выросли только в 1,5 раза.

С 2015 года в Москве запустили программу благоустройства "Моя улица" стоимостью почти 200 млрд рублей, а в 2017 году - программу реновации: оба эти проекта вызвали недовольство горожан и подозрения в нецелевом расходовании средств. Еще быстрее при Собянине росли расходы на пропаганду и коммуникацию с населением - траты на городские СМИ, информатизацию, устройство МФЦ, реорганизацию взаимодействия с бизнесом и так далее.

В целом за десять собянинских лет Москва израсходовала на инфраструктуру и благоустройство 8,5 трлн руб., на социальные статьи - 9 трлн. В 2019 году доля социальных расходов в бюджете Москвы - 42%. Такое распределение - редкость для бюджетов регионов, где соцрасходы обычно составляют 60-70% и более бюджета.

- Кто больше всех заработал на "похорошевшей" Москве



Для того, чтобы осваивать эти колоссальные деньги, правительству Собянина пришлось придумать определенные схемы. Всего через месяц после назначения мэром Собянин сменил главу департамента городского строительства, которым стал министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин. Еще через пару недель Хуснуллин был повышен до должности вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, и вслед за ним в правительстве Москвы появилось множество чиновников из Казани. Только в числе директоров учреждений и дочерних компаний стройкомплекса Москвы оказалось больше 20 человек, в разное время работавших в Минстрое Татарстана, мэрии Казани, местных строительных компаниях. Несколько из них возглавили департаменты и крупные бюджетные учреждения или заняли менее крупные должности в тех же ведомствах.

Другая часть команды Хуснуллина оказалась на менее заметных, но важных позициях. Так, бывший директор нижнекамского "Нефтегазинжиниринга" Константин Матвеев в 2013 году стал директором принадлежавшего Москве проектного института АО "Мосинжпроект", который теперь стали называть "инжиниринговой компанией", и отдали ему крупнейший контракт Московского метрополитена - 610 млрд рублей на строительство 33 станций метро. Годом ранее выручка института составила 45 млрд против прежних полутора миллиардов.

В некоторых контрактах институт должен был исполнять функцию заказчика и привлекать на субподряд строительные компании. Таким образом он превратился в строительный холдинг с несколькими десятками дочерних компаний. За десять лет "Мосинжпроект" получил от Москвы 832 млрд рублей в виде контрактов, а сам раздал их более чем на 1,5 трлн рублей, став таким образом основным распорядителем денег в Москве.

В десятку основных заказчиков при Собянине, помимо АО "Мосинжпроект", входят ГУП "Московский метрополитен", ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства", Департамент строительства Москвы, ГБУ "Автомобильные дороги", Московский Фонд реновации жилой застройки, КП "Управление гражданского строительства", ГУП "Мосгортранс", департамент информационных технологий и АО "Мосводоканал". За 10 лет восемь департаментов и комитетов стройкомплекса Москвы, двадцать различных бюджетных и казенных предприятий и несколько десятков АО и ООО распределили 4,3 трлн рублей - это крупнейший заказчик в городе. Одновременно они сами стали исполнителями контрактов минимум на 1,2 трлн рублей.

Более десяти организаций, учредителями которых являются департаменты стройкомплекса и "Мосинжпроект", сами выступают и как подрядчики, и как заказчики строек, к тому же главами многие из них стали земляки и коллеги Хуснуллина. Так, одну из дочерних компаний "Мосинжпроекта", АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"(УЭЗ), возглавил казанский строитель Альберт Суниев, а другую, АО "Управление развития строительных технологий"(УРСТ), - его земляк Владимир Логинов.

За десять лет две эти фирмы стали крупнейшими заказчиками среди всех дочерних организаций "Мосинжпроекта", получив и раздав контракты на сумму 105 и 110 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, фактическое распределение контрактов вынесено за пределы правительства Москвы и его подведомственных учреждений. Это позволяет управлять деньгами более гибко, а также минимизировать внешний контроль.

Рейтинг подрядчиков Москвы

По данным "Проекта", крупные строительные контракты сосредоточились в нескольких крупных компаниях, владельцы которых тесно связаны с мэрией либо президентом России, или же спрятаны за номиналами и офшорами.

Первое место в рейтинге занимает "Мостотрест", принадлежащий Аркадию Ротенбергу: сумма его контрактов составляет 441,5 миллиарда рублей. "Мостотрест" начал получать контракты от правительства Москвы в 2011 году с реконструкции развязки МКАД и Ленинградского проспекта за 4,8 млрд руб. В следующем году компания уже получила крупнейший на тот момент контракт на 121 млрд руб. и должна была построить часть Северо-Западной хорды и несколько развязок с МКАД в прилегающих районах.

В 2018 года компания снова получила контракты в Москве: на участок Северо-Восточной хорды, тоннель и развязки на Калужском шоссе. Наконец, Ротенберг получил подряд и на строительство участка Сокольнической линии метро, что в итоге сделало его крупнейшим частным подрядчиком правительства Москвы при Собянине.

Второе место занимает "Метровагонмаш" с 402 млрд руб.: он поставляет трамвайные вагоны и вагоны для московского метро. В совет директоров "Трансмашхолдинга", которому принадлежит "Метровагонмаш", в 2003-2011 годах входил нынешний вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов. В 2012 году Ликсутов заявил, что продал долю акций "Трансмашхолдинга" "своим партнерам", а годом позже развелся с женой, Татьяной Ликсутовой. Благодаря разводу она стала владелицей других активов семьи, в том числе "Аэроэкспресса", работающего в Москве.

Третье место в списке занимают компании дорожного строительства "МИСК"и "АРКС" с 286 млрд руб. МИСК начинала работать еще при Юрии Лужкове и стала известна как один из крупнейших подрядчиков по укладке плитки в Москве. АРКС знаменита строительством ЦКАД, Северо-Восточной хорды и Южной рокады. С 2011-го по 2015 годы последняя из этих компаний принадлежала давнему другу президента Путина Геннадию Тимченко и получала по 20-40 млрд руб. госконтрактов в год, в основном от правительства Москвы. После ухода Тимченко компания практически полностью потеряла московский заказ, но ее доход по-прежнему стабилен.

На четвертом месте располагается компания "Ингеоком"(139 млрд руб), которая с 2015 года принадлежит банку ВТБ и ранее занималась строительством станций метро, а в 2018 году получила контракт на реконструкцию и строительство на Варшавском шоссе от ГКУ "Москворечье"стоимостью 14 млрд рублей.

ГК "ПИК" занимает пятое место и является крупнейшим по объемам российским застройщиком. До запуска Фонда реновации контрактов с правительством Москвы у него не было. На реновации же ПИК заработал 114 млрд руб., еще 17 млрд - на более мелких контрактах, начиная с 2018 года. На ПИК приходится четверть всех контрактов фонда реновации. А на шестом месте расположилась занимающаяся дорожным строительством компания МСУ-1 (108 млрд руб).

На седьмом месте расположилась занимающаяся строительством метро компания ИБТ: в 2013 году московский "Мосинжпроект"стал совладельцем этой компании, учрежденной украинским метростроителем "Интербудтоннель", в 2016 году Москва вышла из состава учредителей компании, а к 2019 году все ее собственники оказались в офшорах. Крупнейшие контракты фирмы - строительство участка метро по Солнцевской линии до аэропорта Внуково за 30 млрд руб. и участок от Каховской до проспекта Вернадского за 35 млрд руб.

Восьмое место занимают компании "МКМ-Логистика"и "Эколайн", ставшие крупнейшими игроками мусорного рынка и "заработавшие" 66 млрд руб. У обеих заключены несколько многолетних контрактов с городом: у "Эколайна"это контракты на 15 лет на вывоз мусора в Северном и Центральном административных округах Москвы, у "МКМ-Логистики"- аналогичные контракты в Западном и Юго-Западном округах.

На 9 месте находится "Ростелеком" - основной поставщик услуг по передаче данных с узлов учета тепла и видеокамер по заказам правительства Москвы, "заработавший" 65 млрд руб. А замыкает десятку ГК ЕКС, работающая в области промышленного и дорожного строительства и благоустройства не только в Москве, но и в других важных регионах - таких, как Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород и Тула. Сумма ее контрактов составляет 64 млрд руб.

На 11 месте находится компания "Трансинжстрой", занимающаяся строительством метро и курируемая Главным управлением спецпрограмм президента России: она заработала 57 млрд руб. 12е место у УСК "Мост" (55 млрд руб), которая в основном занимается общероссийскими проектами вплоть до мостового перехода на остров Русский. С 2016 года контрольным пакетом акций компании владеет выходец из Чечни, друг Рамзана Кадырова, предприниматель Руслан Байсаров: после того, как он стал владельцем пакета, компания получила первый с 2013 года крупный контракт на строительство метро в Москве.

51 млрд руб. заработала компания КАМАЗ, занимающая 13 место. В 2018 году"Мосгортранс"начал покупать у КАМАЗа низкопольные автобусы и электробусы с зарядными станциями. За 2018-2020 годы было закуплено более 1 тыс. автобусов и 200 электробусов. В планах КАМАЗа была организация сборки электробусов в Москве, поскольку город планирует с 2021 года отказаться от закупки дизельных автобусов. Глава основного владельца КАМАЗа - давний друг президента Сергей Чемезов.

На 14 месте находится фирма "Хартия", которой по договорам с правительством Москвы отошли контракты на вывоз мусора в Восточном и Северо-Восточном округах столицы (45 млрд рублей). Основной владелец компании - сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка, утверждавший, что отец не помогал ему в бизнесе.

15 место занимает компания "Горизонт", "заработавшая" 41 млрд руб., но сейчас находящаяся в процессе банкротстства. Это же относится и к занимающему 16 место НПО "Космос"с 34 млрд рублей: бывший владелец компании Андрей Черняков обвиняется в хищении 14 млрд руб. из "Банка Москвы"и невыплате рабочим заработной платы в размере 182 млн руб.

34 млрд руб. заработала и находящаяся на 17 месте компания "Трансавтолиз", которой принадлежит крупнейший частный пассажирский автоперевозчик Москвы "Автолайн"со 128 маршрутами. На 18 месте находится компания "Комкор", которой принадлежит бренд "Акадо": эта компания - крупнейший сетевой провайдер правительства Москвы и подведомственных ему организаций. Кроме того компания передает данные с камер видеонаблюдения во дворах и подъездах в Москве. Она заработала 33 млрд руб.

На 19 месте находится компания "Крост" с 32 млрд руб. При Лужкове "Крост" участвовал в "первой волне" реновации, а после прихода команды Собянина получал лишь мелкие, меньше миллиарда рублей, контракты с московской дирекцией гражданского строительства. Кроме жилых домов для фонда реновации, "Крост" принимал участие в строительстве инфекционного госпиталя в Вороновском весной 2020 года, также в составе группы компаний находятся несколько бетонных заводов, включая производство уличной плитки.

Закрывает двадцатку НПО "Путевые технологии", заработавшее 30 млрд руб. на поставках противогололедных реагентов для ГБУ "Автомобильные дороги". При Юрии Лужкове в Москве одно время отказывались от реагентов во дворах и на тротуарах и посыпали их гранитной крошкой, но после прихода Собянина вернулись к химическим средствам.

Возвращаясь к вопросу расходования средств компаниями, напомним, что изначально Собянин заявил, что намерен создать открытую, прозрачную, понятную систему размещения и исполнения госзаказов на строительство, которая позволит эффективно выполнять адресную инвестиционную программу Москвы. С 200 млрд руб. в 2010 году программа выросла до 663 млрд в 2020 году, однако оказалась далеко не прозрачной.

Это стало возможным благодаря тому, что в России действуют два закона о госзакупках. Федеральный закон N44 о контрактной системе, обязывающий все государственные и бюджетные учреждения к строгой процедуре проведения конкурсов и публикации контрактов, начал действовать с 2014 года. Но с 2012 года существует закон N 223, по которому закупки осуществляют акционерные общества и ООО, принадлежащие государству. Этот закон позволяет заказчикам устанавливать свою закупочную политику, заключать контракты более свободно и даже не обязует их публиковать контракты с единственным поставщиком. В 2015 году на него приходилось меньше половины контрактов, в 2019 году - 60% контрактов Москвы, а в стройкомплексе - 70%.

Именно на этот, менее прозрачный закон стали переходить бюджетные учреждения Москвы. Заключать по нему договоры они могут, если расходуют "самостоятельно заработанные средства". А это в том числе деньги, полученные по контрактам с другими учреждениями, принадлежащими Москве: в итоге деньги, полученные из бюджета, становятся основанием, чтоб не раскрывать их трату. Кроме того, все больше и больше контрактов стали распределять акционерные общества, принадлежащие Москве, такие как "Мосинжпроект". Став "управляющей компанией" стройкомплекса Москвы, он фактически распоряжается госзаказом, хотя по Бюджетному кодексу госзаказчиками могут быть только получатели бюджетных средств, финансируемые напрямую из бюджета.

Это, в свою очередь, стало возможным отчасти благодаря приватизации имущества Москвы. Еще начиная с 90-х годов часть стройкомплекса Москвы была реорганизована в АО. При Собянине приватизация продолжилась и несколько компаний, ставших сейчас крупными финансовыми узлами и подрядчиками стройкомплекса, также выросли из бывших ГУПов и в акционерной форме оказались полностью непрозрачны. А с 2017 года компании, заключающие договоры на основании 223-го закона, могут не публиковать сведения о поставщиках по контрактам: эта мера была призвана защитить фирмы от санкций, но в итоге привела к тому, что почти весь строительный госзаказ столицы оказался скрыт от общественного контроля.

Кроме того, при Собянине крупными распорядителями бюджетных средств в стройкомплексе Москвы стали автономные некоммерческие организации (АНО). В 2012 году появилась АНО "Московский урбанистический форум", проводящая одноименное ежегодное мероприятие с огромным бюджетом. В 2017 году эта схема была применена на Московском фонде реновации жилой застройки, который сразу же зарегистрировали в форме АНО. Бюджет Фонда реновации на 2018-2022 годы составляет более 600 млрд руб, а статус АНО полностью выводит организацию из-под действия законов о контрактной системе, освобождая от обязанности размещать закупки, публиковать контракты, раскрывать подрядчиков и даже публиковать свою финансовую отчетность. А ее финансирование, как правило, проводится вне конкурсов - через субсидии.

С 2018 года АНО стали появляться и в других структурах мэрии: так, в департаменте строительства появились две новых некоммерческих организации с похожими названиями - АНО РСИ (Развитие социальной инфраструктуры) и АНО РСИО (Развитие спортивных и инфраструктурных объектов). Через РСИ проводятся расходы на строительство больниц, а РСИО строит и реконструирует стадионы и прочие физкультурные объекты: их возглавили чиновники, переехавшие в Москву из Казани вслед за Хуснуллиным - Юрий Кондауров и Ильгиз Хайрутдинов. В 2020 году через них должны разместить заказов на 33 млрд рублей, но реальный оборот, по словам журналистов, будет намного больше. При этом результаты конкурсов публикуются не всегда, а ряд подрядчиков этих организаций неизвестны, тогда как бюджет "некоммерческого сектора" Москвы за 2011-2020 годы составил более 640 млрд руб. или шестую часть всех расходов стройкомплекса Москвы.

Второй по обороту после стройкомплекса заказчик Москвы - комплекс городского хозяйства: департамент ЖКХ и почти 40 подведомственных ему бюджетных учреждений и акционерных обществ. Это многолетняя вотчина еще одного вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. С 2011 года подчиненные Бирюкову структуры потратили более 1,55 трлн руб., еще более 730 млрд израсходовали районные ГБУ "Жилищник"и "Автомобильные дороги", формально подчиняющиеся префектурам города. В ведении Бирюкова находится и программа "Моя улица", которая была формально завершена в 2018 году, но затем возобновилась с прежними расходами - 20-30 млрд руб. в год, и была приостановлена только в этом году из-за борьбы с коронавирусом.

Множество заказчиков - более 160 - присутствует и в коммунальном комплексе Треть общей суммы контрактов раздают ГБУ "Автомобильные дороги"и АО "Мосводоканал". Большая часть этой суммы разыграна по непрозрачному 223-му закону, заказчики и поставщики по этим контрактам неизвестны.