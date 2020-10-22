Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Пресс-служба Президента России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Пресс-служба Президента России

Путин заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции, что лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию, передает ТАСС. "Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием. У него были ограничения на выезд", - сказал президент.

"Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал", - добавил российский президент.

Путин рассказал, что версия с отравлением оппозиционера звучит не в первый раз. "Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал Путин.

Путин также заявил, что не обращает внимания на нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран. "Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал президент.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".

"Так что меня это не колышет", - заключил глава государства.

Напомним, берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.