Во время прений в Люблинском районном суде Москвы прокуратура попросила приговорить обвиняемого по делу "Нового величия" Павла Ребровского к семи годам колонии общего режима. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Также для обвиняемого попросили 5 лет запрета на выкладывание материалов в интернет и 2 года ограничения свободы.

Дело Ребровского рассматривается повторно, оно выделено в отдельное производство. В апреле 2019 года он получил 2,5 года колонии, заключив досудебное соглашение со следствием и дав показания против других обвиняемых.

Позднее от своих показаний Ребровский отказался. Он объяснил, что следователь обещал ему условный срок, а не реальный. В итоге Мосгорсуд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр, пишет "Медиазона".

По версии следствия, фигуранты дела создали экстремистское сообщество "Новое величие" и планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. Защита настаивает, что инициатором создания "Нового величия" стал провокатор и осведомитель спецслужб Руслан Д. "Дело "Нового величия" было сфабриковано следствием путем процессуальных нарушений и прямых злоупотреблений", - говорилось в письме правозащитников.

Они указывали, что обвинение содержит множество неточностей и ошибок. В частности отсутствуют мотивы преступления и цель, ради которой фигуранты якобы организовали "экстремистское сообщество". Обвинение строится на показаниях "засекреченного свидетеля", участники процесса не могут напрямую задавать свидетелю вопросы, а общество - оценить состоятельность его показаний.

"Внедренный агент Руслан Д. (свидетель Константинов А. А., настоящее имя - Раду Зелинский) намеренно подталкивал молодых людей в сторону нарушения закона. Все провоцирующие фразы и действия исходили исключительно от него. Провокатор самостоятельно создал все атрибуты "экстремистского сообщества": структуру организации и ее программные документы. Однако и он, и сотрудники различных силовых структур остаются вне уголовного преследования, а на скамье подсудимых находятся семеро невиновных молодых людей", - отмечали правозащитники.

По сути, молодых людей преследуют за критическое отношение к действующей власти и за попытку обсуждать ситуацию в стране, считают правозащитники.

В декабре 2018 года уголовное дело прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. ПО его словам, подсудимые якобы планировали "организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", хотя такого обвинения им не предъявляли. Год спустя глава государства вернулся к этой теме на заседании Совета по правам человека. Тогда Путин подчеркнул, что обвиняемые "готовились к боевым действиям и проведению терактов в отношении органов власти". По словам президента, обвиняемые "сами писали об этом в своих документах".

"Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пара гранат - это ж серьезные вещи", - добавил Владимир Путин.

Семерым обвиняемым по делу "Нового величия" назначили до семи лет колонии. Рустам Рустамов, признавший вину, получил два года лишения свободы условно. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов, уехал из России, после чего его объявили в розыск.