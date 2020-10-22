Олег Шереметьев

АГН Москва / Кирилл Зыков Депутата Московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве на миллионы рублей

Московский городской суд / ВКонтакте

Депутата Московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве на миллионы рублей, сообщает ТАСС. По версии следствия, народный избранник присваивал деньги, которые выписывал как премии своей помощнице. На выборах Олег Шереметьев был поддержан участниками проекта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для борьбы с "Единой Россией" и проведения во власть оппозиционных кандидатов.

В качестве дополнительного наказания судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Чепрасова лишила политика права занимать государственные должности сроком на 2 года. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме: Шереметьев должен вернуть в бюджет 2 171 579 рублей, а до тех пор его имущество будет оставаться под арестом. Приговор можно считать мягким. По ч. 4 ст. 159 УК РФ Шереметьеву грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что с ноября 2019 по февраль 2020 года Олег Шереметьев каждый месяц подписывал документы о том, что его помощница выполнял задания особой важности и сложности, и ей полагается премия в размере 350-600 тысяч рублей. Самой же помощнице депутат, как поясняли источники РБК, сказал, что на ее карту будут перечисляться деньги для выплат помощникам, работающим на общественных началах, и та просто снимала их в банкомате и отдавала своему боссу.

Посредством этой нехитрой "откатной" схемы депутат причинил ущерб бюджету Москвы на сумму 2 миллиона 169 тысяч рублей, сообщал Следственный комитет. Шереметьев отрицал причастность к преступлению.

Суд признал депутата виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Уголовному преследованию депутат Олег Шереметьев подвергся после того, как стал выступать с оппозиционными инициативами и критиковать власти. На выборах в Мосгордуму 2019 года он избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта Алексея Навального "Умное голосование". Шереметьев также был одним из девяти депутатов, которые внесли в Мосгордуму проект постановления о недоверии спикеру Алексею Шапошникову в связи с расследованием о его подозрительном двухмиллиардном доходе. Однако в итоге комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Мосгордумы, не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных Шапошниковым. Председателем комиссии является сам Шапошников. Спикер объяснил свой доход продажей акций АО "Северянин", председателем совета директоров которого он был до избрания депутатом.

Также депутаты обвинили Шапошникова в безответственном поведении в период пандемии.

Кроме того, Олег Шереметьев был одним из истцов, оспаривавших в Верховном суде указ президента России Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко ранее говорил, что не может "давать оценки делу Шереметьева". "Но общая тенденция, которая сегодня происходит по всей стране, по многим регионам, где преследуются наши активисты, снимаются наши кандидаты, такая есть. В целом то, что я сейчас читаю в СМИ, очень отдает знакомым почерком такого общего нынешнего направления, как давление на коммунистов с помощью разных методов: избирательной системы, уголовной системы, административной системы", - сказал он.

Во фракции КПРФ также заявили, что "не верят в обвинения следствия", поскольку "депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы". Кроме того, к Шереметьеву "долгое время не допускали адвокатов, и все обыски проходили без их присутствия". "Когда у Олега Михайловича поднялось давление 180/100, ему в течение часа отказывали в вызове врача. Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись", - заявили коллеги Шереметьева по фракции.

Олег Шереметьев родился в 1965 году. В 1983 году он окончил ГПТУ N 89 (ныне - Колледж архитектуры и градостроительства). После этого Шереметьев служил в Группе советских войск в Германии, работал каменщиком в тресте "Мосжилстрой", а в 1988 году участвовал в спасательных работах после землетрясения в Армении.

В 1994 году Шереметьев окончил геофизический факультет Московской государственной геологоразведочной академии им. Серго Орджоникидзе. Затем он работал инженером в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, ведущим инженером в Геологическом институте РАН. В Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе Шереметьев также занимался редактированием и подготовкой научной литературы к печати.

В 2019 году Шереметьев избрался в Мосгордуму седьмого созыва от Коммунистической партии России по районам Новогиреево и Вешняки. Он входил в комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, образованию и экологической политике.

Олег Шереметьев "активно занимался общественно-политической, журналистской, издательской деятельностью, социологическими и психологическими исследованиями в рамках программ Благотворительного фонда развития гуманитарных знаний "Слово" и фонда "Содействие духовному и гуманитарному развитию человека "Неопалимая Купина", сообщает сайт Мосгордумы.