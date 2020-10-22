NovgorodTVnews / YouTube В Новгороде пассажир открыл стрельбу в автобусе из-за просьбы надеть маску

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Пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что утром 21 октября 36-летний мужчина отказался надеть маску по требованию кондуктора. После этого другой пассажир сделал ему замечание и попросил выйти из автобуса. В ответ агрессивный пассажир без маски несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу и выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, отметила пресс-служба.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ношение масок в общественном транспорте в Новгородской области является обязательным, отмечает "Интерфакс".

С ростом числа зараженных коронавирусом растет социальная напряженность и массовая истерия, все чаще возникают конфликты между людьми в масках и "безмасочниками". Доходит до драк в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах. Так, житель Красноярска ударил девушку-кондуктора в автобусе, которая попросила его надеть маску. Средства защиты у пассажира не было, тогда кондуктор выдала ему новую маску. Мужчина подчинился и надел ее, но затаил обиду. Перед выходом из автобуса он ударил кондуктора по голове. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.

Масла в огонь подливают и неосторожные высказывания чиновников. Так, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал сторонников санитарных ограничений быть решительнее к тем, кто не соблюдает масочный режим. По словам чиновника, "можно и нужно" выталкивать нарушителей из автобуса.

Позднее в мэрии решили скорректировать посыл градоначальника. "Глава Екатеринбурга в первую очередь думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Всё в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть ее", - пояснили в администрации.