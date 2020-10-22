Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

По словам одного из источников, отставка связана с возрастом Смирнова - он достиг предельных для службы 70 лет.

Как отмечает РБК, генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух лет он был начальником управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что именно с деятельностью Смирнова может быть связан крупный провал в работе российских спецслужб, которые оказались в центре международного скандала в связи с отравлением химоружием семейства "Новичок" оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В середине октября британская газета The Guardian со ссылкой на информированные источники написала, что за покушением на политика стоят именно сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. При этом собеседники газеты полагают, что чекисты якобы не планировали убить Навального, а лишь хотели сделать "недвусмысленное предупреждение" и вынудить политика уехать из России. В таком случае они добились скорее обратного эффекта и значительно ухудшили и без того плохую репутацию Кремля на международной арене: вышедший из комы Алексей Навальный утверждает, что обязательно вернется в Россию и продолжит борьбу с режимом Владимира Путина, которого обвинил в причастности к отравлению; также в отношении РФ западные страны вводят новые санкции за применение химоружия.

По данным газеты, вывод о причастности ФСБ к отравлению Навального сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, и именно поэтому принято решение ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. Однако фамилия Смирнова в санкционном списке не числится.

Впрочем, о вероятной отставке Смирнова говорили еще в июле 2019 года после резонансного ареста сотрудников центрального аппарата ФСБ по подозрению в вооруженном налете, а также арестов полковника-"мультимиллиардера" Кирилла Черкалина из управления "К", его сослуживцев Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

За 2018 год Сергей Смирнов заработал больше всех высокопоставленных чекистов, став самым богатым генералом в ФСБ. Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму вошли деньги от продажи земельного участка.