TOZÉ Canaveira/Web Summit Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

TOZÉ Canaveira/Web Summit

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", - сказал он, добавив, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.

Ранее адвокат говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен из-за ситуации с пандемией коронавируса до 15 июня 2020 года. Как только самоизоляция закончилась, Сноуден подал документы о продлении вида на жительство.

Эдвард Сноуден - бывший сотрудник АНБ, который в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные данные, из которых следовало, что спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры и отслеживают электронную переписку американских граждан США и мировых лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

17 сентября 2019 года сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары Сноудена, в которых он рассказывает о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам тысячи секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счел крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США.

В своей книге Сноуден подробно описывает свои будни в Гонконге в ожидании прилета корреспондентов, совместную работу над первыми статьями и документальным фильмом о деятельности американских спецслужб. По словам Эдварда Сноудена, он надеялся, что гонконгские власти не выдадут его США, но после начала выхода разоблачительных статей ему дали понять, что надеяться на убежище не стоит. Тогда он и его местные адвокаты, как следует из книги, направили запросы о предоставлении убежища в 27 государств, включая ряд европейских стран. Россия среди них не упомянута. Но гарантии невыдачи США ему предоставил только Эквадор, куда Эдвард Сноуден и направился 23 июня рейсом через Москву и Кубу. Однако правительство США аннулировало его паспорт, и Сноуден остался в России.

"Мы приземлились в Шереметьево, и в теории я должен был провести в России 24 часа. Но скоро будет уже шесть лет", - пишет Эдвард Сноуден. Он рассказывает, что в московском аэропорту в тот день им "занимались слишком долго", а потом к нему подошли два сотрудника службы безопасности в форме, заявив, что у него "возникли проблемы с паспортом". Он также сообщил, что его пытались завербовать представители российских спецслужб, а он сам "оказался в ловушке", поскольку длительное время подвергал критике российское правительство, президента РФ и российские законы о слежке.