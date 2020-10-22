Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин

Администрация Санкт-Петербурга В Санкт-Петербурге с 26 октября можно будет отказывать в проезде пассажирам общественного транспорта и такси без масок и перчаток

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В Санкт-Петербурге с 26 октября можно будет отказывать в проезде пассажирам общественного транспорта и такси без масок и перчаток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по транспорту. С указанной даты будет значительно увеличено количество рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел для установления личности нарушителей масочного режима.

Водители и кондукторы автобусов, трамваев, троллейбусов, а также таксисты тоже обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей. Водитель может быть без маски, только если в транспорте нет пассажиров, а салон продезинфицирован. Комитет по транспорту и юридический комитет работают над изменениями нормативных документов, которые уточнят правила использования средств индивидуальной защиты.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в интервью "Фонтанке" заявил, что "автобусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски". "Если автобус поехал, то вопрос уже к перевозчику - он будет подвергаться санкциям. Сложнее в метро - его мы не можем остановить. Здесь основной упор будет сделан на убеждение, а не на действия жесткого характера", - сказал он.

За последние сутки в Петербурге выявлено 697 случаев коронавируса (всего 54 668), 24 человека скончались (за весь период - 3533). Выздоровели после заражения 34 897 человек.

В Екатеринбурге резонанс вызвало интервью мэра Александра Высокинского, в котором он высказался об изгнании людей без масок из транспорта. Отвечая на вопрос, можно ли пассажирам самим выгонять нарушителей, он ответил: "Можно и нужно". Высокинский пояснил, что были случаи, когда транспорт простаивал из-за того, что нарушители масочного режима отказывались выходить. Впоследствии в мэрии призвали не интерпретировать слова Высокинского дословно и действовать в рамках правового поля: "если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть ее".