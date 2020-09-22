Внутренние проверки в "Роскосмосе" привели к возбуждению 22 уголовных дел

Следственные органы в 2019-2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита "Роскосмоса", заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях "Роскосмоса".

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации "Стратегические пункты управления" Владимира Полянского. Эта структура "Роскосмоса" выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки по созданию наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах. "Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд руб. В результате Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 млн руб.", - сообщил Мельников.

В 2019 году в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Топ-менеджер, возглавлявший корпорацию до 2019 года, обвинялся в незаконной выплате себе "золотого парашюта" в размере 4,8 млн руб. Полянский вину признал и возместил ущерб. Замоскворецкий райсуд Москвы прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в 100 тыс. руб.

Еще одно нарушение было замечено службой аудита на красноярском предприятии "Центральное конструкторское бюро "Геофизика", которое производит радио- и телевизионную передающую аппаратуру.

"На "Геофизике" все значимые посты занимали члены одной семьи. Генеральный директор - отец, зам генерального - сын, начальник архива - дочь, начальник планового отдела - невестка, главный инженер - зять. Соответственно, и зарплату они получали не как все сотрудники", - рассказал Мельников. Фамилии экс-сотрудников он называть отказался, добавив лишь, что все они покинули предприятие по собственному желанию.

С июля 2019 года гендиректором АО "ЦКБ "Геофизика" является Андрей Крылывец, прежним руководителем предприятия был Александр Дегтерев. За несколько месяцев до прихода Крылывца Дегтерев попросил освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Годом ранее мэр Красноярска поздравлял его с присвоением звания почетного гражданин города и назначением на должность председателя Красноярского отделения Союза машиностроителей.

При этом Денис Александрович Дегтерев был заместителем гендиректора ЦКБ "Геофизика" по экономическим вопросам. Сейчас заместителем гендиректора ЦКБ "Геофизика" по экономике и финансам является Игорь Манько.Кроме того, МВД проводит доследственную проверку по факту злоупотреблений менеджмента Московского машиностроительного завода "Вымпел" при реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия на сумму 290 млн руб. Это предприятие специализируется на выпуске оборудования для стартовых и технических комплексов ракет и выполняло заказы для программ МКС, "Морской старт", "Мир", "Бриз-М", "Рокот" и других.

Предприятие подконтрольно корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ), которая является дочерней компанией "Роскосмоса". МИТ, в свою очередь, является разработчиком межконтинентальных ракет "Тополь-М" и стратегического ракетного комплекса морского базирования "Булава".

В ходе проверки компании "Ракетные космические системы" (РКС) были установлены нарушения при реализации двух инвестпроектов. В отношении подрядчиков "Лан Технолоджи" и "Экрос-Инжиниринг" возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на 302,3 млн руб. РКС занимается разработкой приборов для космических систем и комплексов связи, навигации, телеметрии, управления и дистанционного зондирования Земли.

Отдельная тема - расходование денежных средств при строительстве космодрома Восточный: для усиления контроля за расходованием средств, на что обратил внимание в том числе президент РФ Владимир Путин, создана постоянно действующая контрольно-ревизионная группа. Также "Роскосмос" постоянно обменивается информацией с управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с прокуратурой Амурской области и руководством космодрома Восточный. "За последние годы только жесткими масштабными проверками удалось добиться кардинального перелома ситуации в отрасли", - подытожил глава службы внутреннего аудита "Роскосмоса".

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений. В отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 760 млрд рублей (более 40% от суммы всех нарушений).

В апреле 2019 года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Сотрудники прокуратуры выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

В 2018 году прокуроры выявили более 3,7 тысяч фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 миллиардов рублей. По этим и другим фактам противоправных действий было возбуждено 437 уголовных дел.

В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о наличии вопросов к руководству Роскосмоса относительно выполнения его федеральной целевой программы.

Премьер отметил, что в бюджете на 2018 год на финансирование ФЦП было предусмотрено около 500 млрд рублей, значительную часть которых планировалось направить на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки. В январе того же года премьер-министр также критиковал Роскосмос за "прожектерство" и неэффективное использование инвестиций.