Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший в Москву из аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, при взлете столкнулся со стаей птиц.

Инцидент произошел на высоте около 100 метров. После столкновения и проверки всех систем командир воздушного судна принял решение следовать до пункта назначения - в аэропорт "Шереметьево", сообщает Уральская транспортная прокуратура. Лайнер уже благополучно долетел до Москвы.

На борту, по данным ведомства, находились 69 пассажиров и пять членов экипажа.

"Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - добавили в надзорном органе.

За последние три месяца Росавиация зафиксировала несколько сотен случаев столкновения с птицами, отмечают "Вести". Так, в июне произошло четыре авиационных инцидента и поступило 90 добровольных сообщений от авиакомпаний. В июле - 8 инцидентов и 146 сообщений, в августе - 6 инцидентов и 159 сообщений.

Помимо этого, специалисты Росавиации собрали статистику, на каких высотах чаще всего происходят столкновения с птицами. На первом месте - инциденты на земле при движении самолетов по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам. На втором месте - диапазон высот от 100 до 400 метров.

Чаще всего от птиц страдают двигатели и крылья авиалайнеров: в них попадают свыше 50% всех птиц. А носовой обтекатель и лобовое стекло принимают на себя удар в менее чем 20% случаев.