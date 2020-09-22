Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Марию Пономаренко за ношение в суде красной медицинской маски с надписью про президента, пишет "Медиазона".
Пономаренко признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 1 статья 20.2 КоАП).
В протоколе полиция указала, что Пономаренко "организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации, в роли которой выступила маска красного цвета, на которой нанесен текст "Путина в отставку".
Ранее, 22 августа инспекторы ГИБДД остановили активистку по дороге на еженедельную акцию солидарности с Хабаровском.
На нее составили протокол за видео в TikTok со словами "8 августа идем кормить голубей. Гули проголодались" (часть 1 статья 20.2.2 КоАП) и оставили ее в отделе полиции до заседания суда 24 августа, на котором также оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Барнаульский суд рассмотрит дело Марии Пономаренко за нарушение правил организации массовой акции.
Полиция составила протокол за ношение маски с надписью "Путина в отставку" в суде. https://t.co/FQltIxbTFv pic.twitter.com/PVrcBB1QkL— Тайга.инфо (@taygainfo) September 22, 2020