Рабочие группы намерены обследовать жилые дома и социальные объекты в населенных пунктах Иркутской области, где в ночь на вторник ощущались подземные толчки, осмотр будет завершен к вечеру

МЧС России по Иркутской области Землетрясения произошли в 15 км от поселка Култук, расположенном на берегу Байкала. Первое - магнитудой 5.6 в 21:05 мск, второе - магнитудой 2.3 - в 21:20 мск. По данным МЧС, толчки ощущались на территории 12 районов

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Рабочие группы намерены обследовать жилые дома и социальные объекты в населенных пунктах Иркутской области, где в ночь на вторник ощущались подземные толчки, осмотр будет завершен к вечеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Землетрясения произошли в 15 км от поселка Култук, расположенном на берегу Байкала. Первое - магнитудой 5.6 в 21:05 мск, второе - магнитудой 2.3 - в 21:20 мск. По данным МЧС, толчки ощущались на территории 12 районов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. В центральных и южных районах, где ощущались подземные толчки, введен режим повышенной готовности.

Как рассказали в пресс-службе, в результате землетрясения без электроснабжения остались 140 многоквартирных и 32 частных дома в городе Слюдянка, находящемся неподалеку от эпицентра сейсмической активности. Без света остаются 1037 человек.

Также сразу после землетрясения на Восточно-Сибирской железной дороге для осмотра пути было остановлено движение поездов между станциями Большой Луг (Шелеховский район) и Байкальск (Слюдянский район). Однако нарушений не было выявлено, движение возобновлено.

После последнего крупного землетрясения в 2008 году сейсмологи поясняли, что в Приангарье первый толчок всегда является самым сильным, а возможные последующие толчки обладают меньшей силой, пишет "Московский комсомолец". В этом отличие землетрясений в Иркутской области от аналогичных природных явлений в Японии, где все начинается с маленьких "потряхиваний" и в итоге приводит к достаточно сильным толчкам.

Утром в Култуке, Слюдянке, Байкальске начались обследования зданий и объектов коммунальной инфраструктуры. Энергетики проверили все ГЭС Ангарского каскада, в том числе Братскую и Усть-Илимскую, поскольку "отголоски" ночного землетрясения докатились и до севера области с интенсивностью 2-3 балла. Повреждений зданий и сооружений нет, отключения агрегатов не проводилось. "Ночью, когда все произошло, мы остановили обе котельные. Утром все проверили, запустили - работают в штатном режиме", - сказал "Интерфаксу" сотрудник администрации Култука.

По его словам, социальные объекты в Култуке также не пострадали, сейчас ведется обследование жилого фонда. "Пока особых проблем не обнаружено. Местами есть косметические повреждения - потрескалась, облетела штукатурка. На одном частном доме упала печная труба, но по предварительным данным он нежилой", - отметил собеседник агентства. В администрации Быстринского сельского поселения, который находился в 6 км от эпицентра, также сообщили об отсутствии серьезных последствий.

Обследование жилых домов и общественных зданий проводится в пяти городах Иркутской области: Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье и Слюдянке. По первоначальным итогам, разрушений нет, хотя жители некоторых домов Иркутска написали, что на домах появились трещины.

На площадке "Усольехимпрома" разрушений нет, работы по ликвидации последствий загрязнения ведутся в штатном режиме. Об этом сообщила администрация города. В Усолье ощущались толчки в 5 баллов.

Как пояснила научный сотрудник Института земной коры РАН Раиса Дорофеева, нынешнее землетрясение можно назвать достаточно сильным, сопоставимым по мощности с аналогичным природным явлением 2008-го и 1999 годов. При этом землетрясения в Иркутской области из-за близости Байкала случаются регулярно, но по интенсивности составляют 2-4 балла и просто не ощущаются. Несколько раз в год в регионе происходят более серьезные землетрясения с интенсивностью 5-7 баллов в эпицентре. А серьезное, 8-балльное в эпицентре землетрясение встречается редко, и в ближайшие годы, скорее всего, не повторится.