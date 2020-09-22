Верховный суд Хакасии приговорил бывшего начальника отдела наркоконтроля МВД по Хакасии Юрия Зайцева к 8 годам колонии общего режима по делу о разглашении гостайны и взятке после того, как он выступил с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о "крышевании" силовиками наркобизнеса в республике.

Зайцева признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны). Осужденному также присудили штраф в 156 тысяч рублей и лишили звания подполковника полиции, сообщает "Тайга. Инфо", отмечая, что защита экс-полицейского намерена обжаловать приговор.

По данным следствия, в декабре 2018 года полицейский вступил в переписку с оператором интернет-магазина, продающего наркотики. С ним он "договорился за взятку в виде криптовалюты биткоин задержать лицо, похитившее у оператора часть наркотических средств, переданных ему для размещения "закладок". Сумма взятки в виде биткоинов составила 52 тысячи рублей.

"Осужденный сообщал данному лицу секретные сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, а также инструктировал о принятии необходимых мер предосторожности для избежания задержания сотрудниками полиции", - утверждают в ведомстве.

После служебной проверки Зайцев был уволен. Когда он обжаловал увольнение в суде, то ему отказали в восстановлении на службе и завели уголовное дело.

Уже находясь под домашним арестом, экс-полицейский записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о схеме "крышевания" наркотрафика хакасскими силовиками. Он заявил, что истинная причина его уголовного преследования - раскрытие им сети интернет-магазинов, через которые продавали наркотиков. Зайцев обвинил в "крышевании" наркотрафика лично начальника управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгения Лысых, а также его подчиненных и сотрудников ФСБ. По его словам, именно эти лица получали прибыль от торговли наркотиками.

После публикации видеообращения к Путину Зайцева поместили в СИЗО, где он содержался до сентября 2019 года. Как сообщили в Следственном комитете, публикация видеообращения нарушила правила домашнего ареста. В МВД сочли информацию из видеообращения Зайцева попыткой "дискредитировать" ведомство и повлиять на ход следствия.