Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, недавно вышедший из комы после попытки убийства нервно-паралитическим веществом "Новичок", в своем Instagram прокомментировал публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором лидер России предположил, что Навальный сам по неизвестной причине мог принять яд.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", - написал Навальный.

"Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!", - отметил политик.

В своей статье о предположениях Путина относительно "самоотравления" "симулянта" Навального французская газета Le Monde замечала, что у президента Франции Эмманюэля Макрона, имевшего с Путиным "диалог глухих", теперь есть свой "момент Меркель" при общении с лидером России.

Имеются в виду слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель из разговора с президентом США Бараком Обамой, сказанные ей в марте 2014 года о крымском кризисе. Их приводила газета The New York Times: "Я не уверена, сохранил ли господин Путин связь с реальностью. Он находится в другом мире".

Ну здесь самое важное, что Новичок не отрицает, это уже существенно.— Xaliuss (@Xaliuss) September 22, 2020

Мне больше понравилась версия что Навальный вез Новичок чтобы отравить Путина, но случайно выпил его с самогоном.— ОТ ПÖБЕДЫ К ПОБЕДЕ (@OtPobedyKPobede) September 22, 2020

Напомните Путину, что согласно омской медицине Навальный принял обмен веществ.— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) September 22, 2020

Знаменательный день. Путин впервые произнёс фамилию Навальный. Не смог дольше тянуть. Мялся, мычал, мямлил, но сказал. Наверное, потом долго рот полоскал в туалете.— MicrÖft (@Micr0ft) September 22, 2020