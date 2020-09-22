Сафронову снова отказались разъяснять предъявленное обвинение, поскольку "не так поняли" его ходатайство

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда В начале сентября Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания Ивана Сафронова под стражей до 7 декабря 2020 года. Адвокаты Сафронова выступили против продления ареста и требовали сделать хотя бы часть заседания открытым

АГН Москва / Софья Сандурская

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ России Александр Чабан отказался разъяснить журналисту Ивану Сафронову суть предъявленного обвинения в госизмене (статья 275 УК), хотя ранее заявлял, что удовлетворил соответствующее ходатайство. Об этом сообщил "МБХ медиа" адвокат Иван Павлов.

"Я узнал, что следователь как бы не так понял, как он сказал, ходатайство Ивана и предъявлять ему документы, которые он просит, не будет. "Не так понял" наше ходатайство. Как его можно было не так понять? Абсурд продолжается, будем действовать в рамках тех возможностей, которые у нас есть", - сказал адвокат. По его словам, об этом стало известно накануне в рамках неких следственных действий.

Ранее Павлов сообщал, что Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова о том, чтобы разъяснить ему суть предъявленного обвинения. По словам адвоката, ходатайство было направлено еще 9 сентября. В нем Сафронов попросил допросить его с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 году были собраны и переданы представителю чешской разведки. Следователь заявил Павлову, что якобы удовлетворил ходатайство, но при этом так и не предоставил Сафронову материалы.

В начале сентября Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания Ивана Сафронова под стражей до 7 декабря 2020 года. Адвокаты Сафронова выступили против продления ареста и требовали сделать хотя бы часть заседания открытым. Адвокат Сергей Малюкин заявил, что в документах к заседанию нет сведений, содержащих тайну следствия, а Сафронов до сих пор не знает сути предъявленных ему обвинений.

Тогда же главные редакторы, корреспонденты и технические сотрудники российских изданий, включая РБК, "Коммерсантъ", "Интерфакс", Meduza, "Эхо Москвы", а также правозащитники подписали поручительства и характеристики за Сафронова. Таких поручительств насчитывается более 140.

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Сафронова сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью. Однако 28 июля адвокат Иван Павлов рассказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от него выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш, возглавляющий Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Сам Лариш назвал информацию бредом и "дезинформационным вбросом". Он рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, и впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу.

В СВАР заявили, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники факультетов политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

Независимое объединение юристов и журналистов "Команда 29" запустило краудфандинговую кампанию для оплаты расходов, связанных с публичным расследованием дела Ивана Сафронова, включая юридическую помощь и многочисленные экспертизы.

22 сентября коллеги и друзья бывшего журналиста запустили сайт о его деле, подчеркнув, что уверены в невиновности Сафронова и считают его уголовное преследование местью за статьи на чувствительные темы.