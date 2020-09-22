Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, на рассмотрении палаты имеется проект об административной ответственности со штрафами до 500 тысяч рублей за призывы и действия по отчуждению территорий

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Как пишет РИА "Новости", авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В ходе рассмотрения инициатив в Госдуме Крашенинников выразил надежду на то, что данные меры будут носить профилактический характер, передает ТАСС.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, на рассмотрении палаты имеется проект об административной ответственности со штрафами до 500 тысяч рублей за призывы и действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации недавних поправок в конституцию.

Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении. В этой связи наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ и интернета. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.

Также УК будет дополнен новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

В июле Совет Федерации одобрил закон о признании экстремизмом нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения части ее территории. Этот закон также принят в соответствии с частью 21 статьи 67 Конституции, которая не допускает действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям.