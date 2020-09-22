"Открытые медиа" рассказали о многомиллиардном бизнесе родственников генерала ФСБ, курирующего дело Ивана Сафронова

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Семье главы Следственного управления ФСБ Василия Петухова который курирует дело бывшего журналиста Ивана Сафронова о госизмене, принадлежит доля в одном из самых известных отечественных туроператоров "Библио-Глобус"

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Семье главы Следственного управления ФСБ Василия Петухова который курирует дело бывшего журналиста Ивана Сафронова о госизмене, принадлежит доля в одном из самых известных отечественных туроператоров "Библио-Глобус". Жена генерала спецслужбы является совладельцем нескольких фирм этой группы компаний. Они управляют крупнейшей гостиницей в Сочи, участвуют в инвестиционном проекте в Крыму на 3,4 млрд рублей, осваивают побережье Балтийского моря в Калининградской области и горные склоны курорта Архыз в Карачаево-Черкесии, cообщают "Открытые медиа".

Петухов возглавляет следственное управление ФСБ с лета 2020 года, курируя все уголовные дела, которые ведёт ведомство, включая дело Сафронова. По некоторым данным, Петухова рассматривают в качестве кандидата на пост руководителя Главного военного следственного управления СКР. В рамках дела Сафронова он просил министерство юстиции привлечь к дисциплинарной ответственности защитников бывшего журналиста за отказ дать подписку о неразглашении тайны следствия.

Карьерный взлет Петухова связан с личностью генерала Николая Олешко, который в 1999 году возглавил "шпионский" отдел СУ ФСБ и при котором были арестованы и осуждены ученые Игорь Сутягин и Валентин Данилов. В 2003 году Олешко занял пост замначальника СУ ФСБ, а в 2004 году возглавил это управление. Петухов после его ухода на повышение занял пост главы отдела, а в 2008 году его назначили заместителем руководителя СУ.

По данным источника "Открытых медиа", близкого к руководству СУ ФСБ, в последние годы Петухов не занимается уголовными делами, но лично курирует дела о шпионаже и госизмене и тесно общается с сотрудниками "шпионского" отдела управления. В 2011 году Петухов выступил соучредителем благотворительного фонда "Солдаты XXI века против войн" вместе с бывшим главой управления ФСБ по Читинской области и института ФСБ в Новосибирске Вячеславом Полежаевым. В 2015 году Полежаев вышел в отставку, некоторое время был совладельцем компании "Пантовитал", а затем вошел в туристический бизнес и стал партнером жены Петухова.

Жена генерала Елена Петухова в конце апреля 2015 года основала фирму "БГ Консультант", которая входит в группу компаний "Библио-Глобус". Внутри группы под каждое направление выделены отдельные юрлица, при этом конечные бенефициары неизвестны, а основатель "Библио-Глобуса" Александр Туголуков никогда напрямую не отвечал на вопрос о собственниках, называя себя и свою супругу Юлию лишь "идеологами" этого бизнеса.

"Открытые медиа" нашли в Москве пять квартир, которые в разное время принадлежали либо до сих пор принадлежат семье Василия Петухова. Сам он был собственником только одной квартиры на бульваре Адмирала Ушакова: половина жилья была оформлена на его мать, вторая - на "Российскую Федерацию". Самая дорогая квартира семьи генерала располагается на Истринской улице и имеет площадь почти 234 квадратных метра. По данным ЦИАН, она может стоить чуть больше 72 млн рублей. Кроме того, его родственники живут в одном доме с основателем группы "Библио-Глобус" Александром Туголуковым.

За 26-летнюю историю туроператор неоднократно оказывался в сложной ситуации. В 2014 году "Библио-Глобус" сократил объемы продаж из-за падения курса рубля, в 2015 году потерпел крах его стратегический партнер - авиакомпания "Трансаэро", а в 2019 году о банкротстве объявил старейший туроператор в мире - британский Thomas Cook Group, с которым Туголуков незадолго до этого договорился о продаже "Библио-Глобуса". После этого бизнесмен решил переориентироваться на отечественный рынок. Компания ежегодно обслуживает около 3 млн россиян, из которых более половины отдыхает внутри страны.

Елена Петухова с 2015 года занимается российским направлением компании. В 2017 году она вместе с Полежаевым зарегистрировала новое юрлицо - "БГ Инновации", доля в котором принадлежала Туголукову. В течение следующего года на "БГ Инновации" были переписаны активы предыдущей организации - "БГ Консультант", после чего Туголуков вышел из числа совладельцев. На каких условиях Петухова вошла в туристический бизнес, в пресс-службе "Библио-Глобуса" не ответили.

Кроме того, "Открытые медиа" обнаружили больше 20 автомобилей, которыми пользуются члены семьи Василия Петухова. В основном речь идет об автомобилях марок BMW и Mercedes-Benz. Сам генерал предпочитает транспорт с номерным знаком ООО 97: на машинах с этим номером он ездит более семи лет. Автомобиль, на который сейчас зарегистрирован такой знак, оформлен на "БГ Инновации". Супруга генерала использует номер МММ 99.

"БГ Инновациям" принадлежит доля в туристических агентствах "БГ Крым" и сочинском "БГ Юг", а также в компании "БГ Менеджмент", которая управляет крупнейшим отелем России - гостиницей "Сочи Парк". Этот комплекс был построен структурами Виктора Вексельберга в Имеретинской долине к зимней Олимпиаде 2014 года и долгое время находился под управлением Azimut Hotels. В конце 2016 года гостиницу выкупила компания, связанная с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, и передала его под управление "Библио-Глобуса".

Вложения семьи Петухова связаны еще с одним громким проектом. В конце апреля 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов торжественно открыл автокемпинг на 500 номеров в самой западной точке полуострова - поселке Оленевка. В дальнейшем его планируют перепрофилировать в гостиничный комплекс на тысячу номеров. "Открытые медиа" выяснили, что 20 декабря 2018 года правительство республики заключило с компанией "БГ Менеджмент" инвестиционное соглашение, согласно которому компания обещала вложить в "Оленевку" 3,4 млрд рублей до 31 декабря 2067 года. Для управления кемпингом "БГ Менеджмент" создала дочернее юрлицо - "Оленевка Вилидж", которое арендует в Крыму участок земли площадью почти 20 гектаров.

В конце марта 2020 года прокуратура республики обратилась в суд с требованием признать недействительными несколько пунктов соглашений об инвестпроекте. Суть претензий надзорного ведомства неизвестна. Вторая дочерняя организация "БГ Менеджмент" - калининградский "Курорт Раушен", в планы которой входит строительство отеля в Светлогорске Калининградской области. Город расположен на берегу Балтийского моря неподалеку от Калининграда и считается перспективным с точки зрения бизнес-проектов.

Кроме того, в апреле 2019 года на заседании совета по улучшению инвестиционного климата был представлен проект по строительству на побережье апартаментов и филиала медицинского центра "Ланцет". Как отмечал акционер компаний "Ланцет" и "Раушен Хотел Ресорт" Алексей Васин, эти проекты призваны увеличить туристическую и инвестиционную привлекательность региона: сам Васин между тем управляет активами семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он является гендиректором пансионата "Приморье" в Геленджике, который фактически принадлежит матери министра Тамаре Мантуровой.

18 сентября "БГ Менеджмент" зарегистрировала третью дочернюю организацию - "БГ Архыз" в одноименном селе Карачаево-Черкесии. Компания будет заниматься гостиничной деятельностью. По этому же адресу находится всесезонный курорт, который принадлежит госкомпании "Курорты Северного Кавказа". Генеральный директор КСК Хасан Тимижев говорил, что "Архыз" выходит на финансовые показатели "эталонного курорта". В годовом отчете КСК "Архыз" назван "флагманом" компании, а в его строительство вложено 17,3 млрд рублей.