Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом способе формирования правительства. Главой государства - во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции - также подготовлены законопроекты о прокуратуре, внешней разведке и безопасности, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА "Новости".

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", - пояснил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. У Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.

Президент будет также осуществлять общее руководство правительством. При этом он сможет освобождать от должности любого из членов кабмина.

Премьер-министр страны будет нести персональную ответственность перед президентом за работу правительства страны.

Во внесенный Путиным пакет входят проект федерального конституционного закона (ФКЗ) "О правительстве РФ", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", а также проект ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Кроме того, президент предлагает внести поправки в ст. 1 и 16 ФЗ "О федеральной службе безопасности", ст. 12 и 17 ФЗ "О внешней разведке" и в ФЗ "О безопасности" и в ФЗ "О прокуратуре РФ".

Официальными представителями президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального собрания назначены сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции: председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева.