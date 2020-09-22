Президент России в формате видеосвязи 22 сентября выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого Владимир Путин записал обращение к членам организации.

Президент, начиная свое обращение, отметил, что невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН, передает "Интерфакс".

Устав ООН сохраняет статус главного источника международного права, заявил глава РФ. По его словам, ООН достойно справляется со своей миссией - беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов."Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях в мировой политике ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир", - сказал Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН - Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств. Но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, - отметил Путин.

Он отметил, что организация содействует устойчивому развитию народов и континентов, помогает в преодолении локальных кризисов.

"Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира", - заявил президент РФ.Пандемия коронавируса, отметил президент РФ, стала для мира новым вызовом. "Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней", - отметил Путин.

Реалии сегодняшнего дня, заметил он, - карантин, закрытие границ, многочисленные тяжелые проблемы для граждан практически всех государств. "Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений, порой, неделями, а-то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков", - отметил глава государства.

Россия в этой связи предлагает провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Выступаем с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса" , - сказал Путин.

Глобальную экономику после пандемии коронавируса придется восстанавливать долго, оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит, заявил Владимир Путин на Генассамблее ООН.

"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры, потребуются новые нестандартные решения. "Выработать их мы можем только вместе", - сказал Путин.

Президент России также предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". "Коронавирус не обошел стороной и персонал организации объединенных наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

"В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", - продолжил президент. "Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", - добавил Путин.

В этом году "неделя высокого уровня" в ООН проходит в виртуальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант - выступления могут зачитать постпреды.

На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.

При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично, но для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.