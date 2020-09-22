Moscow-Live.ru / Светлана Пашкульская Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга направил в школы города письмо с требованием сообщать в полицию, если на страницах учащихся в соцсетях будут выявлены признаки их "причастности к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка"

Moscow-Live.ru / Светлана Пашкульская

Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга направил в школы города письмо с требованием сообщать в полицию, если на страницах учащихся в соцсетях будут выявлены признаки их "причастности к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка".

Копию документа опубликовал в своем Telegram-канале журналист Валерий Нечай. Согласно новой методичке, классным руководителям "необходимо незамедлительно составить служебную записку на имя директора", если они найдут в соцсетях у учеников призывы к экстремизму и терроризму, оправдания нацизма, травлю сверстников, которая может привести к "т.н. скулшутингу и колумбайну", или причисление себя к "неформальным молодежным группам".

К последним составители инструкции отнесли "объединения неонацистского, неофашистского, антифашистского характера, сатанистов, анархистов, скинхедов, футбольных хулиганов, радикальные движения националистического толка". Учителя должны передать директору служебную записку с данными об ученике и скриншотами, а тот "незамедлительно (не позднее 24 часов с момента обнаружения)" в районный отдел образования и отдел МВД, говорится в документе.

Пресс-служба комитета по образованию в своем Telegram-канале подтвердила подлинность методички. Там отметили, что педагогов "не обязывают проводить мониторинг социальных сетей", но "учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться... противозаконная информация, ...в первую очередь, постарается решить проблему педагогическими методами". По словам чиновников, учитель сначала должен попробовать решить проблему, поговорив с ребенком и его родителями. А обращаться в полицию школам следует, если "педагогические методы не дают результата".

К тому же, как пояснили в пресс-службе, иногда распространением информации занимается не сам ребенок, а третьи лица. В этой ситуации у педагогов возникает вопрос, как следует поступить. "Направленный в образовательные учреждения документ отвечает именно на эти вопросы", - добавили в комитете по образованию.

Как напоминает "Медиазона", в сентябре этого года "Российская ЛГБТ-сеть" уже рассказывала, что администрация Невского района Санкт-Петербурга поручила классным руководителям 5-11 классов уведомлять МВД об ЛГБТ-символике у школьников в соцсетях. В районной администрации отметили, что ни одного протокола на них не было составлено, поскольку "факты не подтвердились".

"Колумбайнер" - от названия средней школы "Колумбайн" в американском городке Литлтон, штат Колорадо, где 20 апреля 1999 года произошла самая страшная на тот момент бойня в учебных заведениях за всю историю США. Тогда двое юношей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу с оружием в руках. За 4,5 часа они убили 12 учеников и одного учителя и ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой.

Расследованием этого преступления занимались 80 следователей, собравшие 10 тысяч вещественных доказательств и допросившие 1400 свидетелей. Оба мальчика были из обеспеченных, стабильных, приличных семей из среднего класса, но в школе были "изгоями": в спорте не блистали, обаянием не отличались, любовью одноклассников не пользовались. Зато они играли в кровавые компьютерные игры и слушали какофонические композиции рок-групп, воспевающих ненависть.

В дальнейшем подобные массовые расстрелы и бойни в учебных заведениях стали именоваться по названию школы - "Колумбайн".