АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда Коллеги бывшего журналиста Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса, который уже 11 недель находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене, запустили сайт в его поддержку

АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда

Коллеги бывшего журналиста Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса, который уже 11 недель находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене, запустили сайт в его поддержку freesafronov.ru. На ресурсе можно ознакомиться с биографией Сафронова, его статьями в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", поддержать кампанию в его защиту, написать ему письмо в изолятор.

"Мы, коллеги Сафронова, уверены в его невиновности и убеждены, что Ивана преследуют за журналистскую деятельность. Как журналисты мы знаем, что материалы Сафронова не устраивали многих влиятельных героев его публикаций: преследование Ивана стало местью за заметки", - говорится на сайте.

Журналисты считают, что необоснованное преследование может коснуться каждого гражданина России. Они требуют сделать процесс над Сафроновым гласным, открыть для общества материалы его дела, назвать инициаторов его преследования и освободить коллегу.

Отмечается, что сторона обвинения не представила никаких доказательств вины Сафронова, материалы дела закрыты и от него, и от его адвокатов. По словам адвоката Ивана Павлова, в подобных делах на стадии избрания меры пресечения следователи документально подтверждали, что обвиняемые передавали секретную информацию. В деле Сафронова следователи ФСБ не предоставили таких документов.

Сафронов не имел доступа к гостайне ни во время работы в газетах, ни будучи советником главы Роскосмоса. Работая в кремлевском пуле журналистов с 2016 года, он проходил проверку ФСО, которая длится от трех до шести месяцев. В 2020 году он также успешно прошел все проверки, необходимые для назначения на должность советника генерального директора госкорпорации. Сейчас обвинение утверждает, что Сафронов якобы был завербован чешской разведкой еще в 2012 году, а в 2017-м передал ее представителю некие ценные сведения, составляющие гостайну.

"Мы уверены, что преследование Ивана Сафронова связано исключительно с его журналистской деятельностью", - подчеркивают коллеги арестованного. В "Коммерсанте" и "Ведомостях" он освещал "самые чувствительные, закрытые и опасные темы: деятельность Вооруженных сил России, ситуацию в оборонной и космической промышленности, кадровые перестановки, как в военно-промышленном комплексе, так и на разных уровнях власти".

Сафронов также писал о военных действиях и гибели российских солдат за рубежом, поставках вооружений, испытаниях оружия, коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Именно он в сентябре 2018 года первым сообщил о причинах аварии на Международной космической станции, а в марте 2019-го - о том, что Россия будет поставлять Египту истребители СУ-35.

На сайте в поддержку Сафронова также объясняется, почему он ушел из журналистики в Роскосмос. Из "Коммерсанта" он был уволен после скандала с публикацией статьи о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост. Тогда представитель акционера газеты Алишера Усманова потребовал от него раскрыть источник информации. Сафронов отказался. После его увольнения редакцию в знак солидарности покинул весь отдел политики. Из "Ведомостей" Сафронов ушел весной 2020 года, не согласившись с изменением редакционной политики.

"Хорошо понимающий специфику профессии Иван поверил, что еще сможет работать с журналистикой и журналистами, но уже в другом качестве: выстраивая информационную политику госкорпорации "Роскосмос", деятельность которой была ему знакома", - объясняется на сайте. На этой должности он успел проработать два месяца.