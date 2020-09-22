В Тверской области в лесистой местности около села Дорниково Вышневолоцкого городского округа потерпел аварию истребитель четвертого поколения Су-30, созданный для завоевания господства в воздухе.

Экипаж машины катапультировался, на земле разрушений нет, сообщила пресс-служба Западного военного округа. "22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа", - говорится в сообщении.

После приземления летчики вышли на связь. Они уже эвакуированы вертолетом на аэродром базирования.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа.

Су-30 - истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и других целей.

Первый серийный Су-30 поднялся в воздух 14 апреля 1992 года. Согласно данным из открытых источников, за всю историю эксплуатации было потеряно по меньшей мере 18 самолетов семейства Су-30, при этом в результате семи катастроф погибли в общей сложности 12 человек.

Так, 28 февраля 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре во время испытательного полета разбился Су-30, принадлежавший самолетостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре. Оба летчика успели катапультироваться, один из них получил легкие травмы.

26 июля 2006 года стало известно об аварии самолета Су-30 в подмосковном Жуковском. ЧП произошло во время испытаний в Летно-испытательном институте имени Громова. Самолет упал на территории аэродрома. Жертв и пострадавших в результате аварии не было, как и разрушений на земле.

22 июля 2003 года самолет Су-30 потерпел аварию при взлете на аэродроме войсковой части военно-морской авиации в Анапе (Краснодарский край). По информации Минобороны, "инцидент с Су-30 произошел исключительно по вине летчика, который после приземления во время руления самолета по ошибке нажал не тот тумблер". В результате шасси истребителя убралось, и самолет упал на аэродромные плиты. Никто из пилотов не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.