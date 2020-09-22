ВСЕ ФОТО В Красноярском крае в ходе спецоперации задержали трех руководителей секты "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова

Следственный комитет Российской Федерации В Красноярском крае привлекли спецназ, вертолет и глушилки связи для задержания лидеров секты, существующей с начала 90-х

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com Им планируется предъявить обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com

В Красноярском крае в ходе спецоперации задержали трех руководителей секты "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им планируется предъявить обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам (ч. 1 ст. 239, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, задержанные руководили сектой с 1991 года. Тороп называет себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион, бывший барабанщик группы "Ласковый май" Вадим Редькин считается его правой рукой, а Ведерников возглавляет местную школу "Исток".

По версии следствия, руководители привлекали в секту деньги граждан и применяли к последователям психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого здоровью некоторых адептов был причинен тяжкий вред.

Спецоперация по задержанию прошла в Курагинском районе Красноярского края, где находится организованная Торопом община "город Солнца", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утром там приземлилось несколько вертолетов с несколькими десятками вооруженных автоматами силовиков. В домах руководителей и участников проводятся обыски. По данным РЕН ТВ, правоохранители изъяли учение секты, "оккультную атрибутику", оружие и боеприпасы. Официальной информации на этот счет нет. Спецоперация проводилась следователями ГСУ СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России.

"На мой взгляд, никаких не было причин для такой войсковой операции. Это сплошная показуха. Это абсолютно мирные люди, если бы их вызвали, они бы спокойно пришли все", - заявил порталу NGS24.RU управляющий партнер адвокатского бюро "Хорошев и партнеры", оказывающего правовую помощь общине, Иван Хорошев.

Архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко сообщил в Facebook, что преследование общины началось около года назад в результате "бытового" конфликта с местным предпринимателем "из-за варварской вырубки тайги". РЕН ТВ утверждает, что силовики разрабатывали спецоперацию почти два года, после того, как в одной из деревень адептов секты было обнаружено тело младенца. Родителям ребенка, как и другим последователям, запрещалось обращаться к "мирским" медикам, сообщает телеканал.

"КП -Новосибирск" пишет, что на руках у следователей есть экспертиза, согласно которой один из адептов получил тревожное психическое расстройство, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Он 20 лет прожил в общине и, как считают эксперты, полностью потерял свою личность, "дезадаптировался".

Адвокатское бюро "Хорошев и партнеры" уточняет на своей странице в Facebook, что последователи общины живут в нескольких деревнях Красноярского края: Черемшанка, Гуляевка, Петропавловка и других. Основные события спецоперации развернулись в отдаленном микрорайоне поселка Жаровска - "городе Солнца", полностью построенном в тайге членами общины.

Отмечается, что против членов общины на сегодняшний день заведено три уголовных дела: о хранении патронов (статья 222 УК РФ), воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 134 УК РФ) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Спецоперация проводилась по последнему делу.

"Уголовное преследование членов общины мы считаем незаконным и необоснованным. На данный момент у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан. Именно поэтому уголовное дело по статье 239 УК РФ идет уже несколько лет, а сама община существует более 25 лет", - заявили адвокаты. По их словам, "община внесла только положительный вклад в развитие населенных пунктов и благосостояние их жителей".

В бюро отметили, что в ходе спецоперации силовики пытались заглушить связь специальной техникой, выставили кордоны по дороге в общину, снимали происходящее с дронов. "Защита уверена во внешних, неправовых факторах, которые привели к сегодняшнему силовому рейду", - говорится в сообщении. Также адвокаты не согласны с применением термина "секта" к этой религиозной общине.

"Церковь последнего завета" основана в начале 1990-х годов бывшим сотрудником ГАИ из города Минусинска Сергеем Торопом, взявшим себе церковное имя Виссарион. По официальной информации, ему 59 лет, он родом из Краснодарского края. Для построения "города Солнца" администрация Курагинского района выделила из лесного фонда 250 га земли, пишет "Коммерсант". По различным данным, там проживает около 4-5 тысяч человек. Русская православная церковь относит религиозное объединение к деструктивным тоталитарным сектам.

"Дождь" отмечает, что изначально Тороп считал, что Иисус наблюдает за людьми с "околоземной орбиты", а Дева Мария "курирует Россию", но потом решил объявить самого себя перерождением Христа. Вадим Редькин стал одним из первых последователей Виссариона, записывал его проповеди и вел "летопись нового Свершения".

До основания собственной религии Тороп увлекался уфологией и лечился от алкоголизма гипнозом. Его учение представляет собой смесь из христианства, буддизма и эзотерики. Последователи верят, что Виссарион как реинкарнация Христа может лечить болезни, включая рак и ВИЧ, прикосновением рук.

Несколько раз глава общины предсказывал конец света в виде техногенной катастрофы, обещая спасение тем, кто уехал строить "город Солнца". В самом поселении могут жить только те, кого избрал Виссарион. Адепты занимаются физическим трудом и ремеслами и ведут натуральное хозяйство. В секте разрешено многоженство, обмен мужьями и женами. В 2011 году сам Виссарион взял себе новую жену из 16-летних девочек, писал в своем репортаже корреспондент портала "Такие дела".

В начале 2020 года в "городе Солнца" прошли обыски по делу делу о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки". В постановлении суда на обыск у директора школы было указано, что деятельность "Церкви последнего завета" связана с "насилием над гражданами, иным причинением вреда их здоровью, принуждением к отказу от гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных деяний", писал красноярский портал "Проспект Мира".

А в постановлении суда на обыск у одного из жителей общины, было сказано, что он "с благословения" Торопа совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних девушек из семей адептов церкви "под видом ритуала "посвящения во взрослую жизнь"".