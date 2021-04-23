Легкомоторный самолет потерпел крушение в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Черемховского района.

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета. Информация о возможных жертвах сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства. Факт авиакатастрофы подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Там уточнили, что падение самолета произошло у населенного пункта Рысево.

В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир самолета, пишет "Российская газета". По данным источника в экстренных службах, авария могла произойти из-за технической неисправности в момент выполнения тренировочного полета.