К заслуженному учителю РФ Тамаре Эйдельман пришли из полиции из-за поста в соцсетях

Фотобанк Moscow-Live

Педагог, заслуженный учитель России, преподаватель истории московской гимназии N 1567 Тамара Эйдельман написала на своей странице в Facebook, что к ней из-за поста в соцсетях пришли силовики.

"Пришел участковый, с ним какой-то еще товарищ, не представившийся, предложил пройти с ними в связи с размещенным на моей страничке материалом. Без повестки не пошла. Обещали вернуться", - сообщила педагог.

Позже участковый перезвонил учительнице и заявил, что "везет повестку".

Тамара Эйдельман была в числе 1745 человек, направлявших обращение к международной организации "Врачи без границ" с просьбой помочь оппозиционному политику Алексею Навальному, объявившему голодовку в колонии. Кроме того, педагог писала пост о своем участии в несогласованном с властями митинге 21 апреля в поддержку Навального.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова за репост публикации "Эха Москвы" об этой акции. Суд признал политика виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

"Ни в новости "Эха Москвы", ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ", - сказал Рыжков, отвергая версию полиции и суда. Его слова приводит РБК.

Также в Нижнем Новгороде полиция задержала академика РАН, специалиста в области лазерной физики и нелинейной оптики Ефима Хазанова. "Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал", - рассказал ученый.

21 апреля по всей России прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального, который объявил в колонии голодовку, требуя оказания ему квалифицированной медицинской помощи. По последним данным "ОВД-Инфо", в связи с митингами были задержаны более 1,9 тыс. человек.

В Москве силовики действовали на удивление мягко. Всего было задержано 30 человек, почти всех освободили без составления протокола.

Тамара Эйдельман родилась в 1959 году в семье историков Натана Эйдельмана и Элеоноры Павлюченко. В 1981 году Тамара Эйдельман окончила учебу на историческом факультете МГУ, после чего стала работать школьным учителем.

Тамара Эйдельман была координатором международных образовательных проектов "Мозаика культур" и "Уроки Клио". Участники проектов проводили тренинги в городах России, а также разработали несколько новаторских пособий по истории.

Тамара Эйдельман вела тематические передачи "Книги нашего детства", "Сослагательное наклонение" и "Судьбы книг" на радиостанциях "Маяк", "Голос России" и "Радио России-Культура".

В октябре 2019 года Тамара Эйдельман создала свой канал на платформе Youtube, на который еженедельно выкладываются видео, в которых она рассуждает на различные исторические темы. У канала больше 200 тысяч подписчиков.