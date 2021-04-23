Интернет-издание Baza сообщило в пятницу, что на ВГТРК уволены сразу несколько сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды, в том числе за сообщения в социальных сетях, в том числе за репосты чужих сообщений и комментарии к постам.

Среди тех, кто был вынужден покинуть компанию, несколько операторов и монтажёров, утверждают источники издания.

Как уточняют источники издания, череда увольнений прошла в апреле. Разговор с каждым работником, попавшим в "чёрный список", начинался одинаково: "Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили". Сотрудникам в итоге было предложено подать заявления по собственному желанию. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала ВГТРК. Она пишет, что на RT тоже всегда так делали и будут делать: "Если человек исповедует антигосударственные взгляды, получает зарплату на госканале и при этом чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец".