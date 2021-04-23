Россия объявила персонами нон-грата пятерых сотрудников посольства Польши

Svetlov Artem / wikimedia.org Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в РФ персона нон грата, заявили в МИД России. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 15 мая 2021 года

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в РФ персона нон грата, заявили в МИД России. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 15 мая 2021 года, сообщает "Интерфакс".

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что это решение принято исходя из принципа взаимности и в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов. Послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому был выражен решительный протест по поводу объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше персона нон грата "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

МИД РФ счел этот шаг Варшавы очередным подтверждением того, что Польша сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений с РФ. В российском министерстве констатируют, что на протяжении последних лет контакты Польши с Россией были фактически заморожены: "развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада".

15 апреля Варшава объявила трех российских дипломатов персона нон-грата. В заявлении, распространенном МИД Польши, говорилось, что основанием для этого решения было "совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше".

"Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - подчеркивалось в заявлении. В этот день власти США приняли решение выслать 10 сотрудников из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне .