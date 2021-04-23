Ефим Хазанов

Пресс-служба президента России

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей академика РАН Ефима Хазанова за репост сообщения о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Он признан виновным в организации массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.

Хазанов - заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреат Государственной премии России. 55-летний физик был задержан полицейскими в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН. О задержании сообщил в ходе собрания академик Валерий Рубаков. Он предложил "наладить взаимодействие с правоохранительными органами" во избежание необоснованного преследования учёных.

"Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал", - рассказал ученый газете "Коммерсант". На его странице в Facebook опубликованы репосты сообщений Алексея Навального из колонии, обращение правозащитников к президенту РФ Владимиру Путину о состоянии осужденного, а также посты Леонида Волкова о состоянии здоровья Навального. "Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать. Всем сочувствующим ещё раз спасибо за участие", - подытожил ученый.

Ефим Хазанов - российский физик-экспериментатор, специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году ученый избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук. В 2012 году он был удостоен Премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса, а в 2019 году награжден Государственной премией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

В июле 2013 года в знак протеста против планов правительства по реформе Российской академии наук (РАН), выразившихся в проекте федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ефим Хазанов заявил об отказе вступить в новую РАН, учреждаемую предлагаемым законом. Об этом говорилось в открытом письме, которое подписали и другие академики.

Глава нижегородского регионального отделения партии "Яблоко" Олег Родин сообщил в соцсети, что в среду вместе с Хазановым были задержаны и доставлены в отдел полиции N 2 управления МВД по Нижнему Новгороду председатель контрольно-ревизионной комиссии НРО "Яблока" Андрей Краев, правозащитник Станислав Дмитриевский и нижегородец Роман Тимченко. Сотрудники полиции составили в отношении них протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).