ВСЕ ФОТО Минюст внес издание "Медуза"* в список "иностранных агентов

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав Гендиректор "Медузы"* Галина Тимченко сообщила изданию "Подъем", что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр

Birulik / wikimedia.org В реестр "иностранных агентов" внесли компанию SIA "Medusa Project", зарегистрированную в Латвии, и и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"*

Издание "Медуза"*

Минюст внес в список иностранных агентов издание "Медуза"*. Как говорится на сайте ведомства, это решение приняли "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации". В реестр "иностранных агентов" внесли компанию SIA "Medusa Project", зарегистрированную в Латвии, и и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"*.

Гендиректор "Медузы"* Галина Тимченко сообщила изданию "Подъем", что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр. "Узнала пять минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали", - рассказала она, добавив, что издание продолжит "абсолютно так же работать в России" и включение в список иноагентов мало что поменяет. Она также сообщила, что решение Минюста было неожиданным, но предполагаемым, и редакция будет обжаловать его.

По словам источника "Открытых медиа" в администрации президента, "Медузу"* внесли в черный список в ответ на действия Латвии. Собеседник издания рассказал, что страна последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов и "настало время отвечать". 31 марта Латвия объявила о блокировке на своей территории русскоязычного портала RT, а в 2020 году запретила вещание RT, RT TV и других каналов холдинга МИА "Россия сегодня", аргументировав это тем, что они принадлежат гендиректору МИА Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями Евросоюза. Прибалтийская страна грозила заблокировать и сайт Первого канала.