Шиловский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине, который украл из дома священника пожертвования на восстановление храма

Шиловский районный суд Рязанской области

Шиловский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине, который в отместку за замечание о выпивке украл из дома священника пожертвования на восстановление храма. Как сообщается на сайте прокуратуры региона, против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, летом прошлого года настоятель храма в селе Срезнево Шиловского района приютил бездомного. Мужчина, уроженец Архангельской области, проживал при церкви. В январе 2021 года, когда настоятель прихода уехал в Москву, он при помощи топора взломал окно в доме священника, проник внутрь, украл собранные прихожанами более 280 тыс. рублей и скрылся.

Предназначенные на восстановление храма деньги мужчина потратил на продукты, алкоголь и подарки знакомой, которой купил телефон, золотое украшение с бриллиантами и одежду. Через два дня преступник явился в отдел полиции и написал явку с повинной. В итоге злоумышленник получил два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.