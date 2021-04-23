Членам Общественных наблюдательных комиссий нельзя будет рассказывать о проблемах у заключенных без их ведома. Такое положение содержится в обновленной редакции Кодекса этики членов ОНК, опубликованной на сайте Общественной палаты.

"Члены ОНК обязаны контролировать свое поведение и не допускать разглашения без согласия лиц, находящихся в местах принудительного содержания, информации, полученной по результатам проведения общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, и ее использования в своих профессиональных интересах", - следует из документа.

Правозащитникам, состоящим в ОНК, также рекомендовано "проявлять корректность и сдержанность" в общении с представителями администрации мест принудительного содержания, а также запрещено выдвигать против них "необоснованные обвинения". Также членам ОНК нельзя будет "допускать высказываний, заявлений, обращений от имени ОНК", не будучи на то уполномоченными председателем комиссии.

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Марины Литвинович из организации якобы из-за разглашения ею данных следствия, которое велось в отношении юристки ФБК* Любови Соболь. За то, чтобы Общественная палата рассмотрела вопрос об исключении Литвинович из ОНК, проголосовало более половины членов комиссии (22 человека), а против - семь человек. Три человека воздержались.

Любовь Соболь обвиняется в незаконном проникновении в квартиру тещи химика ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого отравителя Алексея Навального. После посещения Соболь в ИВС Литвинович рассказала, что у той изъяли обувь и защитную маску для проведения анализа ДНК, а также устроили ей ночной допрос и очную ставку с тещей Кудрявцева.

Правозащитники и юристы считают, что правовых оснований для исключения Марины Литвинович из ОНК нет: она активнее других членов комиссии посещает места принудительного содержания граждан, а документальных доказательств разглашения данных следствия общественности не предъявлено. Кроме того, Литвинович ранее не обвиняли в нарушении кодекса этики, что тоже может быть основанием для исключения из ОНК согласно закону.

Позднее Литвинович отметила, что если совет Общественной палаты примет решение исключить ее из ОНК, то она также подаст в суд и снова подаст документы на возможный донабор в члены ОНК. Кроме того, Литвинович не исключила возможности баллотироваться в Госдуму.

"Если меня лишают возможности помогать заключенным, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права. Пока не думала, самовыдвиженцем или от какой-то партии. Я в любом случае продолжу свою деятельность, если не в ОНК, то в другом месте", - сказала она. Петиция на сайте Change.org против исключения Литвинович из ОНК набрала более 56 тысяч подписей, однако совет Общественной палаты все же проголосовал за ее исключение.