Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими

Пресс-служба президента России На встрече с главой государства в режиме видеоконференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в семи регионах России

Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими, передает ТАСС.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Анна Попова в ходе встречи сказала: "Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих - нужно вернуться (с дачи), потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски".

Она отметила, что этот вопрос обсуждался со специалистами и учеными, врачами-эпидемиологами, передает "Интерфакс". "И коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение - чтобы вот эти дни (отдыха - Прим. "Интерфакса") были непрерывными... Это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают", - сказала Попова.

Глава государства напомнил, что сам неоднократно говорил о том, что призывает всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, вирусологов, к тем, кто профессионально разбирается в вопросах и борется с инфекцией.

Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки эти они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен. "Это хорошо, что это свежий воздух, загород, это очень полезно для прерывания эпидпроцесса", - отметила Попова.

В 2021 году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье.

На встрече с главой государства в режиме видеоконференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в семи регионах России.

"В регионах ситуация различается. В стадии снижения [заболеваемости] находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны", - сказала она.

Более 100 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России на сегодняшний день, сообщила Татьяна Голикова. "Что касается резерва коечного фонда в стране, то он достаточный: на сегодняшний день развернуто более 109 тыс. коек. Хочу сказать, что это в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости", - сказала она на встрече с президентом.

Порядка 27,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса выпущено на сегодняшний день в России, из них в гражданском обороте находятся 15 млн. Более 11,1 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, обе дозы получили 6,8 млн, добавила Татьяна Голикова.

Почти половина из привитых от новой коронавирусной инфекции жителей России составляют граждане старше 60 лет, однако в регионах ситуация разная, сообщила она. "На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет категория этих граждан, но тем не менее в некоторых регионах страны этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - пояснила Татьяна Голикова.

По ее словам, регионы России должны аккуратно снимать ограничения, так как вместе с ковидом распространяются сезонные заболевания.