Похитители координатора ростовского штаба Навального вырезали ей на руке букву "Н"

Ксения Середкина / twitter.com Они заставляли меня глотать резиновую дубинку, - сообщила сторонница Алексея Навального

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В Краснодарском крае неизвестные похитили и подвергли пыткам координатора ростовского штаба Навального Ксению Середкину. Предположительно, к этому причастны сотрудники полиции, пишет Znak.com. На руке у активистки они вырезали букву "Н", намекая на Навального.

О произошедшем утром 23 апреля Ксения Середкина сообщила в Twitter. Ее задержали, когда она выносила мусор. Активистку насильно увезли, после чего подвергли истязаниям. После того, как Ксению отпустили, она написала об этом в соцсети. "Меня отпустили. Иду пешком из Широчанки. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку, - сообщила сторонница Алексея Навального. - Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много".

В истязаниях участвовали четверо мужчин. Один держал активистку, а другой делал засечки. Ксения Середкина опубликовала фотографию руки с многочисленными следами неглубоких порезов или царапин.

Я отказывалась глотать резиновую дубинку.

На каждый мой отказ мне делали засечку на руке

Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW — Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021

Широчанка - это поселок в Ейском районе Краснодарского края. По словам руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова, Середкиной похитившие ее мужчины говорили: "Тебе нравится буква "Н", мы будем тебе ее вырезать".

"Мы реально перешли на уровень "фашисты поймали партизана", - добавил Леонид Волков.

21 апреля по всей России прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального, который объявил в колонии голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи. По последним данным "ОВД-Инфо", в связи с акциями протеста были задержаны 1922 человека. В Ростове-на-Дону на акцию вышли около 500 человек, были задержаны 12 человек.

Силовики избивали смм-редактора штаба Навального, выпытывая у него пароли

В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали смм-редактора московского штаба Навального Александра Шепелева, который позднее тоже рассказал о физическом насилии.

Дверь квартиры, где живут корреспондентка "Медиазоны" Ольга Ромашова и Александр Шепелев начали выпиливать болгаркой около 20:00 21 апреля. Перед этим в дверь громко постучали - посмотрев в глазок, Ольга увидела, что в подъезде много людей, некоторые из них в балаклавах.

Незнакомцы сказали, что в подъезде начался пожар, им нужно найти очаг возгорания, а для этого - пройти в квартиру. Во дворе действительно стояла пожарная машина. Дверь журналистка открывать сначала отказалась, и тогда мужчины пригрозили, что выпилят ее. Когда в глазке появился пожарный, заводящий болгарку, Ольга открыла дверь, пишет "Медиазона".

Внутрь зашли около десяти мужчин - пятеро в гражданском, еще трое или четверо в форме СОБРа или других силовых структур - в бронежилетах, с оружием и в балаклавах. С ними были двое понятых, мужчина и женщина.

Силовики стали ходить по квартире, трогать предметы и фотографировать. Потом Ольгу завели в кухню, откуда ее не выпускал силовик в балаклаве. Остальные остались в комнате с Александром, и через дверь Оля слышала, как он кричит: "А-а-а!" и "Мне больно!"

Карауливший девушку полицейский говорил, что ей "кажется", а кричит молодой человек не от боли, а потому что "он творческая личность". Силовики требовали пароль от ноутбука и телефона - Шепелев их так и не назвал, после обыска его увезли в неизвестном направлении. Найти его удалось только утром - в Люберецком городском суде.

Встретившись с Ольгой в суде, Александр рассказал ей об истязаниях. "Помню, что мне лежачему раздвинули ноги - держали мои ноги своими ногами, на каждой стояло по сотруднику. Потом мне несколько раз ударили ногой по яйцам - несильно, но ты все равно чувствуешь себя очень незащищенным, когда тебя так держат на полу с раздвинутыми ногами. После этого меня несколько раз ударили по левому бедру - сотрудник, который бил сильнее всех, стоял слева от меня и бил по бедру, я теперь на эту ногу немного прихрамываю", - вспоминает Шепелев.

Ему на голову положили собачью подстилку и несколько раз ударили через нее по голове. "Они наступали мне на челюсть ботинками, пока я лежал на боку - я думал, челюсть сломается, такое давление было. Самый сильный и самый болезненный удар был по ребрам слева, почти в области сердца. В какой-то момент они сказали, что я железобетонный. Все это время они требовали: "Скажи логин и пароль от канала в телеграме". А какой-то один сотрудник стоял сзади и кудахтал: "Ну Саша, скажи им пароль, и это все прекратится", - добавил активист.

Обыск у Александра Шепелева проводился по постановлению следователя, которому якобы 21 апреля стало известно, что у редактора штаба Навального есть какая-то информация о "санитарном деле" и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

к слову саша в суде смог показать не все травмы, вот как это все выглядит, небольшой апдейт (осторожно) pic.twitter.com/Qa8janaY3i — ромашова ???? (@blackoutt17) April 22, 2021

Репрессии против структур и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального усиливаются. 16 апреля прокуратура города Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и "Штабы Навального" "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".

По мнению ведомства, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации "под прикрытием либеральных лозунгов". "Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"", - говорилось в сообщении надзорного органа.

"Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник", - заявили соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

После решения суда сам факт работы в ФБК* или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет лишения свободы, отметили в команде Навального.