Мосгорсуд приговорил доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и ограничением свободы на полтора года

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Мосгорсуд приговорил доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и ограничением свободы на полтора года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Алексея Воробьева признали виновным в государственной измене, приготовлении к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Также его признали виновным в покушении на контрабанду вооружения и материалов, которые могут использовать при создании оружия или стратегически важных товаров. В результате ему назначили максимальное наказание, предусмотренное статьей УК РФ о государственной измене.

Дело в отношении Воробьева рассматривали в закрытом режиме, поскольку в нем есть секретные материалы. Вину в ходе следствия он не признал. На сайте МАИ говорится, что Воробьев Алексей Геннадьевич - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей МАИ и преподаватель дисциплин "расчет и проектирование жидкостных ракетных двигателей", а также "общая теория ракетных и авиационных двигателей", имеет ряд научных публикаций. Уголовное дело в отношении него было возбуждено 14 февраля 2019 года, после чего он был задержан и арестован.

Сначала Воробьеву вменяли только покушение на контрабанду через таможенную границу Таможенного союза либо границу России с государствами - членами Таможенного союза (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 226.1 УК). О фабуле дела официально не сообщалось. В одном из судебных решений говорится, что у Воробьева есть "обширные, устойчивые связи за пределами территории Российской Федерации, в том числе в Китайской Народной Республике" и он "приискивал возможность выезда в населенные пункты Российской Федерации, которые располагаются в непосредственной близости от российско-китайской государственной границы".