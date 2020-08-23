В результате столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Москве пострадали семь человек

АГН Москва / Мобильный репортер "По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом 389-го маршрута. В результате аварии пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства в Дептрансе

АГН Москва / Мобильный репортер

В результате столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Москве пострадали семь человек, сообщает "Интерфакс". "В настоящее время семь граждан, направленны для оказания помощи в медучреждение", - сказали агентству в пресс-службе столичного управления полиции..

Между тем, в департаменте транспорта Москвы заявили "Интерфаксу", что в результате ДТП в автобусе пострадали 12 человек. Причиной ДТП на Калужском шоссе могли стать отказавшие тормоза грузовика.

Ранее сообщалось, что столкновение автобуса и грузовика произошло на 25 км Калужского шоссе. В аварии пострадали два человека, погибших нет. По дугим данным, в аварии пострадало десять человек.

"По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом 389-го маршрута. В результате аварии пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства в Дептрансе.

По данным полиции, в настоящее время ряд граждан осматривают специалисты. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.