Фото: SergeyStepykin / commons.wikimedia.org В помещении магазина театрального музея имени Бахрушина в Москве в воскресенье обрушилась часть потолка l

Фото: SergeyStepykin / commons.wikimedia.org

В помещении магазина театрального музея имени Бахрушина в Москве в воскресенье обрушилась часть потолка, сообщает "Интерфакс". Как рассказали в пресс-службе музея, в помещении магазина "произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа". По ее данным, в это время в зале находился сотрудник музея - кассир магазина, которая не пострадала.

В связи с происшествием была вызвана скорая помощь, "зафиксировавшая легкие ссадины, без серьезных травм - сотрудник в здравии и уже находится дома".

Служба безопасности и инженерные службы музея находятся на объекте для выяснения обстоятельств, повлекших за собой нарушение потолочной поверхности. Проход в зону музейного магазина перекрыт.

В сообщении отмечается, посетителям и сотрудникам музея ничего не угрожает.

В пресс-службе сообщили, что ремонтно-строительные работы в главном доме музея не проводились более года. Масштабная реставрация и строительные работы по всем объектам имущественного комплекса музея запланированы на 2021-2023 годы в рамках строительства музейно-театрального квартала "Бахрушинский".