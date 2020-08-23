Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии

НАК Активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По данным источника, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена

НАК

Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, передает "Интерфакс" в воскресенье со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, бандиты являются сторонниками международной террористической организации, которая запрещена в России.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не пострадали при проведении КТО, сообщил агентству осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что погибших и пострадавших нет.

Активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По данным источника, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

"Решением оперативного штаба режим КТО введен с 8:00 воскресенья. На территории сельского поселения действует ряд ограничений", - сказал собеседник агентства.

"Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", - отметили в оперштабе.