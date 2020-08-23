Коронавирус в Москве не отступает, а ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется", - цитирует "Интерфакс" слова Собянина.

Он продолжил: "Это о чем говорит? Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие".

По словам Собянина, до массовой вакцинации еще далеко.

"Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа", - добавил он.

Отметим, 13 августа московский градоначальник рассказал, что масштабного отмечания Дня города в Москве не будет из-за коронавируса. При этом он, правда, добавил, что пока не видит причин для возвращения в режим самоизоляции, а предположения о новом карантине осенью назвал слухами.В мэрии, добавил он, было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Массовые мероприятия будут ограничены, а сам праздник - "локализован".

В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что в середине сентября, после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие противовирусные меры. 6 августа эти предположения опроверг источник "Интерфакса".

Всего в Москве по состоянию на 23 августа коронавирусом заразились более 256 тыс. человек, выздоровели более 203 тыс., умерли 4,7 тыс. человек.

18 августа на сайте "Левада-центра"было опубликованы результаты опроса, их которых следует, что почти половина москвичей относится к мэру Сергею Собянину позитивно, однако впервые в отношении его зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок.

45% москвичей относятся к мэру Москвы положительно, 24% - отрицательно, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей - 57% относились к нему положительно, негативное отношение было лишь у 12%.

Среди основных проблем города москвичи называют большое число приезжих и мигрантов (30%), пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение уровня жизни (24%), плохую экологическую обстановку (17%) и проблемы здравоохранения (13%). К работам по благоустройству города 69% москвичей относятся скорее положительно, 28% - отрицательно. Введение пропускного режима на время карантина в Москве одобрили 54%, 44% - нет. Остановку большинства предприятий 55% москвичей не одобрили и лишь 39% оценили положительно.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.