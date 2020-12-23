Госдума одобрила закон, разрешающий блокировку соцсетей за "дискриминацию российских СМИ"

Государственная Дума приняла в третьем чтении резонансный закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку. При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Как ранее отмечал еще один разработчик инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн, законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ. При этом парламентарий называл блокировку YouTube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи дискриминации, возникшие до его вступления в силу, если нарушение не было устранено.

Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения. Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России. Меры будут приниматься по согласованию с МИДом, чтобы "учитывать все внешнеполитические обстоятельства". Ограничения могут налагаться как на социальные сети, так и на другие IT-ресурсы.

"Законопроект назрел давно как ответная мера на беспредел, происходящий по отношению к российским СМИ и обычным пользователям на всех западных платформах", - заявил один из инициаторов проекта, журналист Александр Малькевич. По его словам, альтернативой такому наказанию могло бы стать увеличение существующих штрафов за необоснованное цензурирование, однако до сих пор ни один такой штраф не был выплачен.

"Выход один: принимать закон по аналогии с немецким, турецким, который защищает пользователей соцсетей и требует открытия представительства в стране, где зарегистрировано значимое количество людей. То есть условный Facebook должен иметь свое представительство в России во главе с нашим гражданином, а дальше уже спокойно работать, выполнять законодательство, платить налоги, взаимодействовать с отечественными СМИ и властями. Не хотите открывать представительство и соблюдать требования, блокируете пользователей, вводите цензуру - ждите комплекс мер и штрафы", - заявил Малькевич.

Он также пояснил, что о закрытии зарубежных платформ речи не идет: по его словам, соцсетям выгоднее соблюсти требования отечественного законодательства, чем уйти с "крайне интересного" для них российского рынка. Решения же о полной блокировке ресурса из-за несоблюдения требований российского законодательства будут тщательно проговариваться и обсуждаться с изучением всех аргументов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что сомневается в действенности возможных блокировок, однако закон об ответных мерах может побудить эти корпорации к переговорам.

"Я думаю, что такая попытка может быть удачной, так как они все понимают и там, где им необходимо, где это касается их заработка и бизнеса, они идут на уступки, идут на общение, как, например, это происходит в Китае. Ведь некоторые ресурсы Китай блокирует, а некоторым разрешает работать", - отметил он.

Соловьев обратил внимание, что не призывает копировать китайскую модель регулирования интернета, и в данном случае именно интернет-гиганты "работают против свободы слова и распространения информации, которая им не нравится". Для борьбы с этими мерами, по его словам, высказывалось предложение размещать контент не только на YouTube, но и на российских ресурсах.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, включая РИА "Новости" и RT. Так, Twitter ранее начал помечать аккаунты, связанные с государством, и ввел для них определенные ограничения. Такие учетные записи или их твиты не включаются в списки рекомендованных, а администраторы таких аккаунтов не могут размещать в Twitter рекламные объявления. Статья 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации") в нынешней редакции гласит, что максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет 10 тыс. рублей.