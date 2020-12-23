Суд признал виновной депутата Юлию Галямину, обвиняемую по "дадинской" статье

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, обвиняемую по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций (ст. 212.1 УК РФ), сообщает корреспондент "Новой газеты" из зала суда. Мера пресечения пока не объявлена.
Галяминой грозит до трех лет колонии. Во время оглашения приговора депутату стало плохо, она пожаловалась на головокружение. Судья разрешил ей сесть и выпить воды, но позже сделал ей замечание и потребовал встать, заметив, что она пользуется телефоном и, следовательно, "может слушать стоя".
У здания суда собралось около 200 человек, в том числе глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, политик Дмитрий Гудков и другие представители общественности. Суд признал доказанным, что 11 июля Галямина опубликовала в соцсетях призыв выйти на несанкционированную акцию, которая состоялась 14 июля. В связи с этим ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако, как заявчил судья, Галямина, "презирая конституционные ценности", 15 июля посетила несанкционированный митинг, где создавала угрозу "конституционно охраняемым ценностям" в части безопасности и порядка, передает "МБХ медиа". За это ее оштрафовали за 20 тысяч рублей. Из текста приговора следует, что суд счел установленным и доказанным совершение Галяминой более двух нарушений административного законодательства о проведении публичных мероприятий в течение 180 дней, что является основанием для возбуждения уголовного дела. В основу уголовного дела легли административные протоколы, составленные на Галямину во время московских протестов летом 2019 года против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Следственный комитет утверждал, что Галямина не только принимала участие в уличных акциях, но и призывала к ним присоединиться. Тогда на муниципального депутата составили шесть протоколов за нарушение правил проведения массовых акций. По версии обвинения, протестующие мешали пешеходам и автомобильному движению. Галямину оштрафовали в сумме на 70 тысяч рублей, она почти месяц провела в спецприемнике. Также в уголовном деле также упоминается сбор подписей против поправок к Конституции на Пушкинской площади 15 июля 2020 года. По версии СК, собравшиеся на площади 400 человек подвергли себя и окружающих опасности заражения коронавирусом. Доказательствами по делу стали показания 38 полицейских и одного сотрудника московской мэрии. При этом ни один из демонстрантов за медпомощью по поводу заболевания COVID-19 в итоге так и не обратился, отмечает "Медиазона".
Суд признал доказанным, что 11 июля Галямина опубликовала в соцсетях призыв выйти на несанкционированную акцию, которая состоялась 14 июля. В связи с этим ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако, как заявчил судья, Галямина, "презирая конституционные ценности", 15 июля посетила несанкционированный митинг, где создавала угрозу "конституционно охраняемым ценностям" в части безопасности и порядка, передает "МБХ медиа". За это ее оштрафовали за 20 тысяч рублей.
Из текста приговора следует, что суд счел установленным и доказанным совершение Галяминой более двух нарушений административного законодательства о проведении публичных мероприятий в течение 180 дней, что является основанием для возбуждения уголовного дела.
В основу уголовного дела легли административные протоколы, составленные на Галямину во время московских протестов летом 2019 года против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Следственный комитет утверждал, что Галямина не только принимала участие в уличных акциях, но и призывала к ним присоединиться.
Тогда на муниципального депутата составили шесть протоколов за нарушение правил проведения массовых акций. По версии обвинения, протестующие мешали пешеходам и автомобильному движению. Галямину оштрафовали в сумме на 70 тысяч рублей, она почти месяц провела в спецприемнике. Также в уголовном деле также упоминается сбор подписей против поправок к Конституции на Пушкинской площади 15 июля 2020 года.
По версии СК, собравшиеся на площади 400 человек подвергли себя и окружающих опасности заражения коронавирусом. Доказательствами по делу стали показания 38 полицейских и одного сотрудника московской мэрии. При этом ни один из демонстрантов за медпомощью по поводу заболевания COVID-19 в итоге так и не обратился, отмечает "Медиазона".