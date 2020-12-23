Суд признал виновной депутата Юлию Галямину, обвиняемую по "дадинской" статье

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, обвиняемую по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций (ст. 212.1 УК РФ), сообщает корреспондент "Новой газеты" из зала суда. Мера пресечения пока не объявлена.

Галяминой грозит до трех лет колонии. Во время оглашения приговора депутату стало плохо, она пожаловалась на головокружение. Судья разрешил ей сесть и выпить воды, но позже сделал ей замечание и потребовал встать, заметив, что она пользуется телефоном и, следовательно, "может слушать стоя".